Acto de campaña de Podemos - PODEMOS

PAMPLONA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Podemos afronta la recta final de la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre reivindicando su candidatura como "una alternativa para el electorado de izquierdas en Navarra" y destacando "la importancia del reparto de los cinco diputados que corresponden a la Comunidad foral".

En un comunicado, la formación ha remarcado que "la disputa por los últimos escaños obliga a reflexionar sobre el significado del voto útil, especialmente ante la posibilidad de que Vox entre en el reparto de la representación navarra en el Congreso".

En este sentido, Virginia Alonso, candidata al Congreso, ha insistido en que "Podemos es la opción fiable, es la opción útil en Navarra, porque la gente de izquierdas quiere votar de corazón, quiere votar por sus convicciones, no quiere votar con la nariz tapada". Alonso también ha "cuestionado las posibilidades de que la izquierda independentista consiga un segundo diputado por Navarra".

Por otro lado, las candidatas de Podemos al Congreso y al Senado, Virginia Alonso y Eva Calleja, han trasladado su "preocupación por la cobertura informativa que está recibiendo la formación durante esta campaña electoral". "La ciudadanía tiene derecho a escuchar todas las opciones que tiene para el día 29. Saber lo que proponemos, lo que hacemos cada una y a partir de ahí, decidir", han reivindicado, tras apostar por una "cobertura plural que permita conocer las distintas alternativas políticas que concurren a las elecciones".

"LA CAMPAÑA CONTINÚA PUEBLO A PUEBLO"

Podemos mantiene su actividad electoral en distintas localidades navarras. Durante la jornada de este martes, la caravana de campaña ha recorrido el norte de Navarra, con presencia en Elizondo, Lesaka y Bera, y esta tarde continuará su actividad en el barrio pamplonés de la Txantrea.

La formación reivindica el trabajo desarrollado durante estas semanas, con mesas informativas, reparto de materiales y encuentros con la ciudadanía, para trasladar sus propuestas sobre vivienda, trabajo, servicios públicos, defensa del territorio y la paz.

Bajo el lema 'Paz, casa y trabajo / Bakea, etxea eta lana', Podemos encara los últimos días de campaña "manteniendo su presencia en pueblos y barrios de Navarra".

Asimismo, con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la formación anima a participar en las movilizaciones feministas convocadas en Navarra, "reafirmando su compromiso con la igualdad y la lucha contra las violencias machistas".