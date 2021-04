La Policía Foral denuncia esta Semana Santa 236 infracciones por no respetar la normativa anti Covid

PAMPLONA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Foral ha interpuesto en lo que llevamos de Semana Santa 236 denuncias relacionadas con infracciones en materia de normativa anti Covid: 56 por incumplimiento de las medidas de confinamiento perimetral e individual, 54 por incumplimientos del toque de queda, 48 por incumplimientos de aforo tanto en el ámbito privado como en la vía pública, 46 por no usar mascarilla o hacerlo incorrectamente, 17 por botellón, 7 por incumplimiento de aforo y horarios en bares, restaurantes o cafeterías y 6 por fumar en vía pública.

Además, patrullas de la Policía Foral han acudido a 44 requerimientos ciudadanos para mediar en peleas o molestias vecinales y comprobar para el cumplimiento de la normativa anti Covid.

Para comprobar y/o denunciar posibles incumplimientos a la normativa sanitaria, el jueves día 1 se acudió a Ezkabarte (comida organizada en una nave con 16 adultos denunciados), Alsasua (por la presencia de 100 personas incumpliendo medidas sanitarias), Liedena (por el posible incumplimiento de las medidas en un campo de fútbol sin que hubiera infracciones al llegar los agentes), Labiano (por una fiesta con música en la zona de huertas, proponiendo para sanción al titular), Mutilva (apoyo a la Policía Municipal por un grupo de jóvenes haciendo botellón, identificando a varios de ellos), Paternáin (por el aviso de un grupo de jóvenes accediendo a un adosado, con ocho denunciados), Huarte (cuarenta jóvenes bebiendo sin mascarilla que cumplían las medidas), Fustiñana (unos 50 jóvenes haciendo botellón en el parque que se disolvieron al llegar los agentes), Tudela (una falsa alarma por una fiesta con varias personas), Salinas de Ibargoiti (por un grupo de personas con música con dos personas denunciadas), Lesaka (por un grupo numeroso de jóvenes de fiesta que se dispersaron por el pueblo) y Añorbe (un grupo de jóvenes volcando varios contenedores con varias personas propuestas para sanción).

El viernes fueron movilizados recursos a Valtierra (personas ebrias a las que se les propone para sanción), Erbiti (Basaburua) (por un posible incumplimiento de medidas restrictivas), Zabaldika (mucha gente sin cumplir medidas restrictivas, no obstante, a la llegada de los agentes todo estaba correcto), Caparroso (clientes en el interior de un bar de la localidad), Oronoz (varias personas denunciadas en una casa rural por incumplimiento de medidas), Cáseda (15 personas bebiendo sin mascarilla, sin que se detectaran infracciones a la llegada de los agentes), Beriáin (apoyo a Policía Municipal por una fiesta en un piso), Aoiz (fiesta en un piso), Pamplona (fiesta en un bar en Ezkaba), Zizur Mayor (apoyo a la Policía Municipal por botellón en el que se denuncia por restos de basura), Cizur Menor (gente en la calle en mesas, bebiendo y sin mascarilla, que fue advertida por la patrulla), Mutilva y Ororbia (por un aviso de jóvenes realizando botellón, sin que hubiera nadie a la llegada de los agentes), Lesaka (control perimetral NA4000, 25 denunciados por movilidad ilegal), Aibar y Aoiz (bar de la localidad incumpliendo horarios, sin que hubiera infracción), Sangüesa (grupo de personas incumpliendo el toque de queda que no fueron localizadas).

Ayer sábado se movilizaron patrullas para comprobar posibles incumplimientos a la normativa sanitaria a Arizkun (música en una vivienda con tres personas no convivientes identificadas), Bizkarreta (incumplimiento de medidas restrictivas en bar, confirmadas por la patrulla que propone para sanción), Tafalla (manifestación de 500 personas sin guardar distancia de seguridad), Lesaka (posible incumplimiento de medidas), Azagra (bar de la localidad incumpliendo medidas, proponiendo para sanción al establecimiento), Corella (fiesta ilegal de personas que fueron identificadas y denunciadas Se identifican y se denuncian), Mutilva (pelea de jóvenes que no se localizaron), Artajona (bar de la localidad propuesto para sanción por incumplimientos), Pamplona (jóvenes realizando botellón, que salieron huyendo a la llegada de los agentes), Burlada (apoyo a la Policía Municipal de Pamplona por la presencia de 100 jóvenes que se retiraron a la llegada de los agentes), Caparroso (posible incumplimiento de medidas sanitarias), Pamplona (posible quedada entre bandas en el barrio de La Milagrosa; llevaban botellas rotas y varias personas fueron identificadas), Esquiroz (dos jóvenes identificados por posible incumplimiento), Azkarate (nueve personas denunciadas por realizar botellón), Aizarotz (50 personas incumpliendo toque de queda que no fueron localizadas).

22 ACCIDENTES DE TRÁFICO

En cuanto a Seguridad vial, además del accidente ocurrido en la mañana del sábado en Tafalla en el que falleció un vecino de 40 años de Madrid, se han atendido 21 accidentes viales más, siete por colisiones entre vehículos, cinco por atropello a animal y nueve por salidas de vía, tres de ellas (Cordovilla, Erro y Artajona) con heridos trasladados al Complejo Hospitalario de Navarra.

Finalmente se han abierto diligencias a ocho conductores como posibles autores de un delito contra la seguridad vial, tres por circular careciendo de permiso de conducir en Santesteban (no había recuperado los puntos), Beriáin (Grupo de Delincuencia del Automóvil controla un vehículo en el polígono Morea Sur) y Mélida (sin puntos en el carnet y tasa de alcohol administrativa 0.50 mg/l) y otros cinco por circular con una tasa de alcohol delictiva en Pamplona, Oricáin, Caparroso, Ezkabarte y Corella (el conductor sufrió una salida de vía).