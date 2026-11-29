Consejos de la Policía Foral para mantener la privacidad en Whatsapp. - Policía Foral

PAMPLONA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Foral de Navarra ha trasladado un mensaje de tranquilidad ante "las informaciones e inquietudes surgidas sobre el posible rastreo de la ubicación y la dirección IP a través de los teléfonos móviles".

El cuerpo autonómico ha aclarado que la dirección IP de un dispositivo móvil no revela la ubicación exacta del usuario (no indica la calle, el portal ni coordenadas GPS), sino únicamente una localización regional aproximada dependiente de la operadora de telefonía. "Por lo tanto, no existe riesgo de geolocalización física precisa a través de este dato", ha señalado.

Para evitar cualquier "exposición innecesaria" de datos en la red y mantener el teléfono protegido contra brechas de seguridad, la Policía Foral sugiere seguir tres pasos preventivos. Por un lado, mantener al día tanto el sistema operativo del teléfono (Android o iOS) como WhatsApp para corregir vulnerabilidades de seguridad conocidas. También aconseja proteger la dirección IP en llamadas: Acceder en WhatsApp a Ajustes > Privacidad > Avanzada y activar la opción 'Proteger la dirección IP en las llamadas'. Este ajuste retransmite las llamadas a través de los servidores de la plataforma en lugar de establecer una conexión directa entre terminales (P2P), evitando que la contraparte acceda a la IP.

Finalmente, aconseja desactivar las vistas previas de enlaces. En el mismo apartado (Ajustes > Privacidad > Avanzada), activar 'Desactivar vistas previas de enlaces', lo que impide que el móvil realice conexiones automáticas en segundo plano a servidores web externos al enviar una URL.

La Policía Foral ha recordado que el mantenimiento del software y una configuración básica de privacidad "ofrecen la protección necesaria para usar la mensajería con total seguridad y sin alarmismos".