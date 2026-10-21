La Policía Local de Tudela auxilia a un bebé de dos meses en parada cardiorrespiratoria

Un agente de la Policía Local de Tudela en una imagen de archivo. - POLICÍA LOCAL DE TUDELA

PAMPLONA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Tudela intervino este martes para auxiliar a un bebé de dos meses que se encontraba en parada cardiorrespiratoria en la avenida de las Merindades de la capital ribera.

Tras recibir el aviso de SOS Navarra, a las 10.45 horas, patrullas de la Policía Local se desplazaron hasta el lugar, logrando localizar a los padres con el bebé en brazos en el exterior de la vivienda. Tras poner al bebé boca abajo y observar que no hay obstrucción, uno de los agentes comenzó el masaje cardíaco, quien continó con las maniobras en el interior de la ambulancia.

El personal sanitario fue escoltado por dos patrullas para la llegada rápida hasta el hospital y, momentos antes de llegar a urgencias, el pequeño fue recobrando la consciencia y comenzó a llorar en la ambulancia, estabilizándose e ingresando en el box. Posteriormente fue derivado a la UCI pediátrica de Pamplona. El bebé se encuentra estable, según informan desde la Policía Local.

Por otro lado, a las 11.20 horas se identificó a un varón de 31 años tras la alerta de los empleados de un supermercado de Juan Antonio Fernández, que indicaron que había intentado hurtar previamente en otro supermercado que tienen en el Paseo Pamplona. Esta persona, que cuenta con antecedentes por hurtos, no portaba ningún tipo de identificación y fue trasladado a la comisaría de la Policía Nacional para su completa filiación.

Del mismo modo, se atendió diez minutos más tarde a un varón de 42 años quien explicó que estando trabajando en un portal de la calle Gaztambide-Carrera, alguien ha entrado en el mismo hurtándole su chaleco y cartera con documentación y 30 euros en efectivo. Se le informó de que interpusiera denuncia por los hechos, dado que no había visto a nadie ni sabía a qué hora concreta ha sido.

Por último a las 21.00 horas se realizó un atestado por un presunto delito contra la seguridad vial en la calle Almajares a un conductor de 50 años que circulaba con su turismo con una pérdida de vigencia del permiso de conducción. Ha sido citado para juicio rápido como investigado no detenido en el Juzgado de Guardia de Tudela.