La Policía Nacional celebra su festividad en Tudela. - POLICÍA NACIONAL

PAMPLONA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha celebrado este miércoles en Tudela la festividad de los Ángeles Custodios, patrono del cuerpo policial, con un acto presidido por la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, y el jefe superior de Policía Nacional en la Comunidad foral, Manuel Jesús del Collado.

El acto, previsto en la Plaza de los Fueros, ha sido trasladado al interior del salón de actos de Castel Ruiz por motivos meteorológicos.

Durante la celebración, cinco policías nacionales han sido condecorados con el ingreso en la Orden del Mérito Policial, cruz con distintivo blanco, por sus actuaciones relevantes y singulares a lo largo de 2026. También se han entregado cuatro menciones honoríficas a personal de seguridad privada que ha colaborado estrechamente con la institución este último año.

El jefe superior de Policía ha destacado que "en localidades pequeñas el buen hacer es aún más necesario porque las noticias que hoy vuelan en todas partes gracias a las redes sociales se difunden en estos lugares con rapidez entre los propios vecinos". "Lo que recuerda el ciudadano de a pie es la forma en que le tratamos cuando va a renovarse el DNI, la sensibilidad que en la oficina de denuncias se demuestra cuando acude a denunciar una estafa que le ha supuesto una merma importante de ahorros, la diligencia que despliega el compañero cuando solicita auxilio porque acaba de sufrir un robo, incluso el trato que recibe cuando se ve involucrado en un hecho delictivo", ha destacado.

También ha resaltado que "la sintonía con otros cuerpos policiales sea buena en la Ribera porque los problemas en Tudela probablemente sean idénticos en localidades próximas o tengan a sus autores en las proximidades y particularmente necesitamos que la comunicación con la Policía Local de esta localidad siga siendo excelente porque no son pocas las ocasiones en que nuestro trabajo depende del suyo y viceversa".