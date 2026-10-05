La Policía Nacional en Navarra alerta sobre ciberestafas en la compraventa de mascotas

Archivo - Vehículo de la Policía Nacional en la Jefatura Superior de Pamplona. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PAMPLONA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional en Navarra advierte a la ciudadanía del incremento de denuncias por estafa, en el último mes de septiembre, vinculadas a la compraventa y adquisición de animales de compañía, especialmente cachorros y gatos, realizadas a través de páginas web, aplicaciones de segunda mano y anuncios publicados en redes sociales.

El modus operandi detectado por la Brigada Provincial de Policía Judicial suele comenzar con la publicación de un anuncio aparentemente legítimo en el que se ofrece una mascota, normalmente un cachorro o gato de determinadas razas más demandadas, a un precio más bajo de su valor.

Una vez que la persona interesada contacta con el supuesto vendedor, éste le facilita fotografías, vídeos o información obtenidos ocasionalmente de otros anuncios o perfiles reales para generar confianza, solicitándole el pago de una señal, reserva o gastos de envío, antes de acordar la entrega del animal, ha informado la Policía en una nota.

Posteriormente, el supuesto vendedor reclama nuevas cantidades de dinero como transporte, seguros, trámites aduaneros o gastos veterinarios, "aprovechándose de la carga emocional asociada a la adquisición de una mascota, para que el comprador realice los pagos con rapidez y no pierda la oportunidad frente a otros interesados", ha añadido el cuerpo policial. Una vez efectuado el pago, dejan de responder, bloquean al comprador o continúan solicitando nuevas cantidades.

CONSEJOS PREVENTIVOS

Ante estas denuncias registradas en las últimas semanas, la Policía Nacional aconseja extremar las precauciones cuando se produzca alguna de estas circunstancias: el precio del animal es muy inferior al habitual, según sus características o raza; el vendedor evita realizar una visita presencial o mostrarle al animal; se exige realizar pagos por adelantado antes de poder comprobar la existencia de la mascota, así como sucesivos pagos por conceptos imprevistos; el supuesto vendedor utiliza diferentes números de teléfono, cuentas bancarias o perfiles; se insiste en realizar el pago mediante métodos que dificultan la recuperación del dinero; el anuncio contiene fotografías que parecen profesionales, pero no se facilita información verificable sobre su procedencia; el vendedor utiliza la urgencia o la presión para impedir que el comprador compruebe la información; y se proporcionan documentos o justificantes que presentan errores, datos contradictorios o resultan difíciles de verificar.

Desde la Policía, se recomienda acudir a centros, criadores o entidades de referencia debidamente acreditados, evitando realizar la adquisición a través de anuncios o perfiles desconocidos en Internet y comprobar que el animal existe además de verificar al vendedor. Siempre que sea posible, se aconseja visitar personalmente el lugar y comprobar la identidad y las condiciones en las que se encuentra el animal.

En el caso de ser víctima de esta estafa es conveniente contactar inmediatamente con la entidad bancaria y comprobar si es posible adoptar alguna medida sobre el pago, como la cancelación o el retroceso de las transferencias realizadas; así como denunciar los hechos aportando toda la información disponible, especialmente anuncios, conversaciones, números de teléfono, perfiles y justificantes de pago.