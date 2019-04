Policías forales salvan a una mujer atragantada en Cadreita

Publicado 19/04/2019 16:42:14 CET

PAMPLONA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Foral han salvado este viernes en Cadreita a una mujer de 70 años que ha sufrido un atragantamiento.

Los hechos han ocurrido hacia las 14 horas. Una patrulla de seguridad ciudadana de la Policía Foral adscrita a la comisaría de Tafalla que se encontraba en Milagro ha sido movilizada por su Centro de Mando y Coordinación para acudir a Cadreita para atender un atragantamiento, según ha informado de la Policía Foral.

Los agentes se han presentado en el domicilio de la víctima con un desfibrilador externo semiautomático (DESA). Al llegar, la mujer estaba en el suelo convulsionando, no respiraba pero tenía pulso. Al ver que no estaba inconsciente, la han incorporado y le han dado golpes interescapulares. Como no mejoraba han comenzado las maniobras de Heimlich, logrando desobstruir parcialmente la vía respiratoria.

Instantes después ha llegado la médico, que ha conseguido que la mujer se recuperase completamente, siendo trasladada al hospital Reina Sofía de Tudela. La médico ha llamado posteriormente al Centro de Mando de la Policía Foral para que transmitiera sus felicitaciones a los agentes que han actuado,ya que se ha valorado que la mujer seguía con vida gracias a las maniobras de los policías.