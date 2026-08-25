El PP acusa a PSN y EH Bildu de utilizar la convivencia como "excusa" para no condenar la agresión de Berriozar

PAMPLONA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Berriozar ha acusado a PSN y EH Bildu de "utilizar la convivencia y la proximidad de las fiestas patronales como excusa para no condenar la brutal agresión sufrida por varios militares y ciudadanos durante la celebración de la final del Mundial de fútbol".

Finalmente, el pleno aprobó el lunes una declaración consensuada por PSN y Contigo-Zurekin, que recibió el apoyo de EH Bildu, para rechazar la agresión, mientras que no prosperó una iniciativa presentada por el PPN que incluía la condena expresa de los hechos.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Berriozar, Daniel Cuesta, ha señalado que su grupo "tuvo que forzar la celebración de este debate ante la negativa inicial de PSN y EH Bildu a abordar lo sucedido". "Se nos pidió por activa y por pasiva que no trajéramos este asunto al pleno, que no habláramos de ello y que no generásemos crispación a pocos días de las fiestas. Pero la convivencia no consiste en callarse para no molestar a los radicales, sino en garantizar que todos podamos vivir en paz y en libertad", ha afirmado.

Cuesta ha criticado que "denunciar una agresión tan grave pueda considerarse una amenaza para la convivencia". "¿Para no crispar tenemos que mirar hacia otro lado? ¿Tenemos que fingir que no ha pasado nada mientras quienes fueron agredidos siguen sin saber si pueden encontrarse por la calle con sus atacantes? Nosotros no vamos a aceptar esa imposición del silencio", ha señalado.

El portavoz del PP ha insistido en que "cualquier vecino debe poder disfrutar de las fiestas con libertad, independientemente de sus ideas o de la camiseta que lleve". "La verdadera convivencia consiste en que nadie tenga miedo a ser reconocido, señalado o agredido por pensar de una determinada manera. Todo lo demás es una convivencia falsa, construida a costa de que unos callen y otros impongan sus condiciones", ha advertido.

Cuesta también ha censurado "la falta de iniciativa del alcalde tras los hechos". A su juicio, "el debate no habría llegado a celebrarse a pocos días de las fiestas si la Alcaldía hubiese convocado en su momento una Junta de Portavoces extraordinaria para condenar la agresión y mostrar públicamente la solidaridad del Ayuntamiento con las víctimas".

En este sentido, el portavoz del PP ha rechazado "cualquier intento de utilizar la ideología o la ropa de las personas agredidas para contextualizar o minimizar la violencia". "Una agresión es una agresión y punto. No puede haber víctimas de primera y víctimas de segunda en función de quién reciba los golpes o de cuáles sean sus ideas", ha defendido.

El PPN ha señalado que durante el pleno celebrado el lunes, PSN y Contigo-Zurekin retiraron las mociones que habían presentado por separado y presentaron una propuesta conjunta. Cuesta ha criticado "los esfuerzos de ambas formaciones por buscar una fórmula que les permita pronunciarse sobre lo sucedido sin incomodar a EH Bildu". "Sorprenden los esfuerzos que hacen para intentar decir algo sin molestar a la bancada de EH Bildu. El PSN asegura que condena esta agresión, pero después, en la propuesta de acuerdo, que es realmente lo que se somete a votación y lo que va a apoyar Bildu, no aparece en ningún momento la palabra condena", ha censurado.

"Pueden hablar de condena en la exposición de motivos, pero lo que votamos es la propuesta de acuerdo. Y en esa propuesta no se condena la agresión. Han buscado una fórmula para que EH Bildu pueda apoyar el texto sin tener que condenar expresamente lo ocurrido", ha afirmado.

Cuesta también ha rechazado que "la respuesta ante una agresión de estas características sea la elaboración de un nuevo plan de convivencia con EH Bildu". "¿Un plan de convivencia con EH Bildu? El plan de convivencia es mucho más sencillo: que los señores de Bildu hablen con los suyos y les digan que nos dejen vivir en paz y en libertad. Las personas que se dedican a agredir e intimidar a quienes piensan diferente proceden del entorno radical de la izquierda abertzale", ha manifestado.

A juicio del portavoz del PP, "si EH Bildu utilizara su influencia para exigir a ese entorno que abandonara definitivamente la intimidación y la violencia, no haría falta ningún nuevo plan de convivencia".

Al pleno asistieron diferentes cargos del Partido Popular de Navarra para "mostrar su apoyo a las víctimas, respaldar la iniciativa del grupo municipal y exigir una condena" Entre ellos se encontraba el diputado del Partido Popular Carlos García Adanero, quien criticó que "más de un mes después de la agresión, el Gobierno de España continúa sin condenar públicamente lo ocurrido". "El Gobierno de España sigue sin condenar la brutal agresión de Berriozar. La ministra de Defensa todavía no ha encontrado ni un minuto para preocuparse por los militares atacados ni por el resto de ciudadanos que sufrieron aquella paliza", ha afirmado.

García Adanero ha considerado "especialmente grave" el silencio del Ministerio de Defensa ante una agresión en la que se encontraban varios miembros de las Fuerzas Armadas. "Lo mínimo que cabía esperar de la ministra era una llamada, una muestra de preocupación y una condena rotunda. Pero no ha hecho absolutamente nada", ha lamentado.

Para el diputado del PP, "esta falta de respuesta se explica por la dependencia política del Gobierno de Pedro Sánchez respecto a EH Bildu". "Prefieren proteger a sus socios antes que defender a los militares y ciudadanos agredidos. No quieren incomodar a Bildu-Batasuna, aunque para ello tengan que guardar silencio ante unos hechos de extrema gravedad", ha señalado.

Cuesta ha concluido trasladando "un mensaje de firmeza frente a quienes pretenden imponer sus ideas mediante la intimidación o la violencia. "A los radicales no les tenemos ningún miedo. No nos vamos a callar ni vamos a mirar hacia otro lado. Seguiremos defendiendo la libertad, la democracia y el derecho de todos los vecinos a vivir en paz en Berriozar", ha afirmado.