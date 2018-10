El PPN acusa al Gobierno de "reírse de la justicia y los navarros" al recurrir la causa sobre el desalojo de Rozalejo

Publicado 22/08/2018 18:48:28 CET

PAMPLONA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PPN, Ana Beltrán, ha considerado "absolutamente injustificables" las explicaciones que ha dado el Gobierno de Navarra sobre su decisión de recurrir el auto del juez que archivaba la causa de desalojo del Palacio de Marqués de Rozalejo.

"El Gobierno pidió la suspensión de un desalojo, por lo que lógicamente el juez, y toda la sociedad navarra, entendimos que el Gobierno no quería desalojar a los ocupas, que es la verdadera realidad de lo que ha ocurrido en el edificio", ha afirmado. "Alegar ahora que querían una suspensión temporal, cuando no hablaron de plazo, y cuando llevamos casi un año con el edificio ocupado, es querer reírse de la justicia y de los navarros, y no lo vamos a consentir", ha criticado a través de un comunicado.

"Ahora quieren trasladar la culpa al juez, algo inadmisible, aunque no nos sorprende pues el desprecio del Gobierno de Uxue Barkos a la justicia ha sido una constante a lo largo de toda la legislatura", ha censurado.

Beltrán ha opinado que "tampoco hay justificación alguna en la ausencia de Policía Foral para impedir una nueva ocupación del edificio" y ha calificado de "imperdonable que la consejera Beaumont afirme que no tenía constancia de la posibilidad de que se pudiera producir esa nueva ocupación, cuando todos los navarros estábamos perfectamente informados a través de los medios de comunicación de que los ocupas iban a tener una asamblea a las 18.00 horas, de que se estaban produciendo incidentes y de que la intención de dichos ocupas era volver al edificio cuanto antes".

"Por lo tanto, no sabemos si la consejera ha mentido o es incompetente, pero en cualquier caso debería cesar de su cargo inmediatamente por esas declaraciones", ha reclamado.

Asimismo, la dirigente del PPN ve "indignante que hayan querido alegar que la responsabilidad de impedir la nueva ocupación pudiera ser de los técnicos de Patrimonio que acudieron a cerrar el inmueble y a comprobar la situación del mismo". "Ni los técnicos son agentes de policía, ni están capacitados para impedir una ocupación. La responsabilidad era de la Policía Foral, y por tanto, de su máxima dirigente, que es la consejera Beaumont", ha aseverado.

"El Gobierno de Navarra ha reconocido que ha sido, es y será siempre partidario de un desalojo negociado, por lo tanto, no era partidario de un desalojo policial, y esa es la verdadera causa por la que pidió al juez que suspendiera dicho desalojo, y el motivo no es otro que su pavor a molestar a Bildu y con ello, provocar que Uxue Barkos pudiera perder su sillón de presidenta del Gobierno", ha afirmado.

Ana Beltrán ha indicado que con el recurso al auto del juez "van a dilatar el proceso en el tiempo" y "con eso han conseguido lo que se proponían, que es ganar tiempo para que los ocupas sigan haciendo lo que quieren en el interior de un edificio que no reúne las condiciones de seguridad para las actividades que se están produciendo, y todo ello, con el consentimiento del Gobierno de Navarra".

"En caso de producirse algún accidente, el Gobierno será el máximo responsable, y deberá atenerse a las consecuencias por permitir que ocurra", ha advertido.