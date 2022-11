PPN y Ciudadanos rechazan la retirada de la medalla al Mérito en el Trabajo a Félix Huarte

PAMPLONA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La senadora del PP por Navarra, Amelia Salanueva, ha considerado que la retirada de la medalla al Mérito en el Trabajo a Félix Huarte, con motivo de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, es "injusta" y una "absoluta barbaridad" porque fue una persona "tan importante para el desarrollo de Navarra".

"No somos conscientes, seguramente muchos por juventud, de la transformación profunda que supuso para Navarra la industrialización, el desarrollismo que trajo una persona como Félix Huarte, a quien le tocó vivir en la época que le tocó vivir", ha indicado este miércoles, en respuesta a los medios de comunicación tras una rueda de prensa.

Según Salanueva, Huarte "estaba en la dictadura de Franco", lo cual es "una circunstancia, pero no porque fuera una persona con méritos franquistas". "Me parece injusto, que no obedece a lo que los ciudadanos sienten, y me parecen un error medidas de esa naturaleza, con una ley de Memoria democrática que va absolutamente desenfocada de los problemas reales que tenemos en España", ha apuntado.

Al respecto también se había pronunciado este martes el secretario de Organización y Acción Institucional de Ciudadanos y coordinador de Ciudadanos Navarra, Carlos Pérez-Nievas, en su cuenta de Twitter. "El acto de retirar la Medalla al Mérito en el Trabajo a Félix Huarte resulta vergonzoso, sectario y una humillación a un navarro que creó miles de empleos y favoreció el desarrollo de cientos de empresas", señalaba Pérez-Nievas.