El PPN espera que UPN "resuelva cuanto antes sus problemas" y se compromete con NA+ "hasta el final de legislatura"

La senadora navarra Amelia Salanueva dice que Feijóo "es lo que en estos momentos necesita no sólo el PP sino también España"

PAMPLONA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La senadora del PPN Amelia Salanueva ha esperado que "se resuelvan los problemas de UPN cuanto antes" porque "en el centro derecha necesitamos estar unidos y fuertes" y ha expresado el compromiso de su partido con la coalición Navarra Suma -formada por UPN, PPN y Cs- "hasta el final de la legislatura".

Preguntada en rueda de prensa por la situación de UPN, después de la expulsión temporal de sus diputados Sergio Sayas y Carlos García Adanero, Salanueva ha reconocido que "llevamos unos tiempos un poco convulsos, aunque no nos afecta directamente al PP porque la crisis ha sido de UPN, qué duda cabe que formamos parte de la coalición Navarra Suma y queremos que se resuelvan los problemas de UPN cuanto antes porque nosotros hemos apostado por Navarra Suma, porque la unión hace la fuerza y en el centro derecha necesitamos estar unidos y fuertes para acabar con las políticas de Chivite y de los pactos vergonzantes en Navarra y España con los herederos de ETA".

Sobre la continuidad de la coalición, ha explicado que "tenemos un compromiso hasta el final de la legislatura con el proyecto de NA+ y a partir de ahí tendremos que hablarlo entre todos, porque no es una decisión nuestra sino que somos muchos los agentes los que tenemos que tomar la decisión". "Veremos qué pasa con Ciudadanos, la situación que vive otro partido político, qué pasa con UPN y sus propias decisiones y la decisión que el propio PP tomemos", ha indicado.

Así, ha destacado que "somos leales" a NA+ que "ha demostrado que fue una fórmula de éxito; sin duda hay siempre cosas mejorables pero nuestro compromiso es con Navarra Suma hasta el final de legislatura".

Amelia Salanueva, que también es miembro del Comité Organizador del Congreso del Partido Popular que se celebrará en Sevilla el próximo 1 y 2 de abril, ha destacado que el único candidato a la Presidencia del partido, Alberto Núñez Feijóo, es una "persona seria, con experiencia en la gestión, moderada, centrada y es lo que en estos momentos necesita no sólo el PP sino también España". El dirigente gallego, dentro de su campaña electoral, recalará en Pamplona el próximo 18 de marzo para mantener un encuentro con la militancia en Navarra.

Salanueva ha incidido la importancia de "cerrar la crisis pronto" en este congreso "porque los ciudadanos no entienden las peleas internas de los partidos y quieren soluciones a los problemas reales".

A este respecto, ha agradecido a Pablo Casado y Teodoro García Egea que hayan dado "un paso al lado para superar la situación de bloqueo" y ha destacado que el partido está ahora "mirando a un futuro ilusionante que es el que le corresponde al PP; de crecimiento, de liderazgo y de una alternativa que es la que necesitan los ciudadanos para acabar con las actuales políticas que no traen ningún éxito a la ciudadanía navarra y española".

En este sentido, ha puesto como ejemplo el incremento del IPC y de los precios de la gasolina y la energía. "Esos son los problemas que tienen los españoles y en los que nosotros que por responsabilidad nos vamos a centrar".

"Si teníamos poco con la inestabilidad de un Gobierno que no se pone de acuerdo entre sus propios socios en lo más básico, que es condenar la invasión de Putin en Ucrania, imaginen la preocupación que tienen ahora añadida con la inestabilidad política mundial", ha reprochado.

Y ha expresado el compromiso del PP de "trabajar por los ciudadanos pronto, con una alternativa fuerte, para acabar con el 'Sanchísmo' que tanto daño está trayendo a España y con el Gobierno de Chivite aquí en Navarra".

CONGRESO DEL PP EN NAVARRA

Sobre cuándo se celebrará el correspondiente congreso del Partido Popular de Navarra, Salanueva ha señalado que "no puedo dar una fecha porque no depende de mí" pero "seguramente que será en los próximos meses". Según ha explicado "se había iniciado un proceso de renovación de las comunidades que no son uniprovinciales y quedaban pendientes las uniprovinciales como son Navarra".

Preguntada si se debería producir una renovación en el partido en Navarra, la senadora ha opinado que "cuando toque el congreso sí". No ha querido pronunciarse sobre si debería haber un relevo en la Presidencia de Ana Beltrán; "no lo sé y no me corresponde a mi las decisiones que va a tomar cada uno". "Cuando llegue el congreso veremos qué candidatos hay y haremos entre todos lo mejor para los ciudadanos", ha añadido Salanueva, que tampoco ha querido aclarar si se presentará como candidata a la Presidencia del PPN.