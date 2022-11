PPN presenta enmiendas a los Presupuestos del Estado por 142 millones para la A-15, N-121, Canal, TAV o víctimas de ETA

Salanueva critica que el Partido Socialista "ha elegido definitivamente como socios de viaje a los que son los proetarras"

PAMPLONA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La senadora del PP por Navarra, Amelia Salanueva, ha anunciado que la formación 'popular' ha presentado un total de 11 enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado para 2023 por valor de 142 millones de euros que van dirigidas, entre otros aspectos, a cuestiones como la A-15 (conexión de Navarra con Madrid), la N-121, el Canal de Navarra, el Tren de Alta Velocidad (TAV), o las asociaciones de víctimas del terrorismo de ETA.

Según ha explicado este miércoles en rueda de prensa, "no son muchas enmiendas en número" porque "hemos decidido ponérselo fácil al Gobierno". "Hemos ido a lo sustantivo, a las inversiones que llevan pendientes muchos años y que necesitan un impulso decidido para el progreso de Navarra", ha afirmado Salanueva, tras mostrar su disposición a "colaborar con el Gobierno" en estas materias, que a su juicio "están infradotadas" y "deben desarrollarse".

De esta forma, para el TAV han decidido destinar una enmienda por valor de 85 millones de euros, "la más importante desde el punto de vista cuantitativo", porque, a su juicio, esta infraestructura "adquiere velocidad de crucero en el País Vasco pero en Navarra sigue una ejecución lenta" y tiene todavía "sin definir" decisiones "importantes" respecto a las conexiones con la Y vasca.

También han pedido "que se avance ya con la Autovía de Navarra, la A-15, que nos conecta con Madrid", porque "es fundamental la comunicación con la capital de España" y "lleva una inejecución importante". Junto con senadores de otras comunidades se han presentado un total de 4 enmiendas por un valor total de 31 millones, así como otras dos enmiendas para la parte riojana y la parte navarra, una por valor de un millón y otra de 3 millones, para la conexión del enlace de Lodosa de la A-15 con la A-68.

Asimismo, han planteado un millón de euros para la N-121, así como 5 millones para el Canal de Navarra porque "vemos que se demora, que se retrasan hasta el año 2024 actuaciones que creemos que hay que hacer ya". Igualmente, han propuesto otros 5 millones para la limpieza del cauce de los ríos con el objetivo de evitar inundaciones, ya que esta partida "lleva sin ejecutarse muchos años, no han querido abordar este asunto que en Navarra nos da sustos importantes".

Además, han querido destinar una enmienda "a atender a las asociaciones de víctimas del terrorismo en la resolución de las autorías de crímenes sin resolver", ya que "379 víctimas de ETA siguen sin tener noticias de quiénes asesinaron a sus familiares". "Hemos presupuestado 1.175.000 euros y lo hemos integrado al presupuesto de Memoria democrática, hemos visto como la ley de Memoria democrática debatida recientemente había dejado de lado a estas víctimas", ha apuntado.

UN PRESUPUESTO QUE "PARTE DE PREVISIONES DESAUTORIZADAS"

En cuanto a la valoración global de las cuentas presentadas por el Gobierno central para 2023, ha considerado que "no tienen las herramientas para solucionar los problemas de los ciudadanos" y que "parte de premisas y previsiones que ya están desmentidas y desautorizadas por parte de los principales organismos económicos nacionales e internacionales". "Van a hipotecar el futuro de nuestros hijos y nietos, y ahondan en el problema de déficit y deuda que tiene España", ha asegurado.

También ha añadido que "se han dicho medias verdades", como que se ha incrementado "un porcentaje muy importante la inversión para Navarra". "Hay que analizar esos datos con rigor: en el año anterior se redujo la inversión para Navarra en un 15%, ni más ni menos", ha manifestado Salanueva, que ha añadido que, además, "lo que hay que hacer es ejecutarlos". Según ha indicado, "a fecha de junio no tenían ejecutado más que el 50,8% de las inversiones previstas para Navarra".

Asimismo, ha criticado que "Navarra es de las comunidades en las que menos inversión por habitante realiza el Estado", y ha remarcado que "el País Vasco también tiene un sistema de autogobierno y su inversión por habitante es mucho mayor", de 185 euros por habitante frente a los 157 de la Comunidad foral. Una diferencia, a su juicio, "sustantiva".

"HAN ELEGIDO COMO SOCIOS DE VIAJE AL BRAZO POLÍTICO DE ETA"

Por otro lado, Salanueva se ha mostrado crítica con "las elecciones de socios que ha hecho el Partido Socialista tanto en Navarra como en Madrid". "Hemos visto que han elegido definitivamente como socios de viaje a los que son, ni más ni menos, los proetarras, el brazo político de ETA", ha criticado, tras añadir que estos "ni siquiera son los herederos de ETA" porque "los que vemos hoy aquí negociando, haciéndose las fotos y pactando los Presupuestos en Navarra son los que ya estaban en la mesa nacional de HB en los años de plomo, son los que ya estaban en la alternativa KAS, que era quien dirigía ETA y quien dirigía Herri Batasuna".

En este sentido, ha añadido que "la primera víctima de esa socialización del terrorismo, ideada por quien hoy negocia los Presupuestos con María Chivite, fue Gregorio Ordóñez, y luego vino Miguel Ángel Blanco, y después Tomás Caballero, y José Javier Múgica". "Esos son los socios de Sánchez y de María Chivite. Han mentido a la sociedad y a los ciudadanos, ambos dijeron que nunca pactarían con ellos, y van cuatro. Nos produce dolor", ha manifestado, tras criticar que "siguen siendo los mismos, las mismas caras, con los mismos objetivos y las mismas estrategias, siguen sin condenar la violencia, el terrorismo con justificaciones absolutamente peregrinas".

Tras asegurar que podría haberse acordado con Navarra Suma en vez de con EH Bildu, Salanueva ha cuestionado si "lo siguiente va a ser cogobernar juntos en la misma mesa de Gobierno". En respuesta a los medios de comunicación, ha apuntado que "de momento no hay ninguna noticia" sobre la reedición o no de la coalición Navarra Suma. "Estamos en un proceso interno de la renovación de la dirección del partido y no tengo ninguna noticia ni novedad que aportar en este tema", ha señalado.

También en respuesta a los periodistas sobre si se plantean presentar enmiendas a la totalidad a los presupuestos de Navarra, Salanueva ha indicado que "claro que sí". "Como Partido Popular, dentro de Navarra Suma, aportamos y compartiremos la estrategia después de la discusión interna", ha señalado, tras mostrar "absoluto respeto a la decisión que se tome".