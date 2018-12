El presidente del TSJN pide "respeto institucional" para la sentencia sobre La Manada

Publicado 05/12/2018 13:03:06 CET

Joaquín Galve preside también la sala que ha resuelto los recursos

PAMPLONA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Joaquín Galve, que a su vez es el presidente de la Sala que ha resuelto los recursos sobre la condena a La Manada, ha esperado que "se respete institucionalmente" la nueva decisión judicial, por la que se ratifica la condena a nueve años de cárcel por el delito de abuso sexual con prevalimiento.

"Espero que se respete institucionalmente una resolución judicial, guste o no guste, y recomendaría primero que se la leyeran. Me imagino que ya habrá habido declaraciones y manifestaciones de gente a la que lógicamente no le ha dado tiempo de leerse los más de cien folios que tiene la resolución", ha señalado, en declaraciones a los periodistas.

Galve ha señalado, no obstante, que "es algo que tenemos asumido y más en esta situación de crispación actual en contra de la Administración de Justicia, sea cual sea el sentido de la sentencia sabemos que va a ser objeto de críticas".

Sobre cómo les puede afectar esta situación a los magistrados, ha afirmado que "cuando llevas más de 30 años en una profesión lo vivimos bien y no nos sentimos presionados, no hay problema".

Joaquín Galve es uno de los dos magistrados que ha emitido un voto particular en el que estima que los hechos deberían ser considerados agresión sexual y que los acusados deberían ser condenados a 14 años, tres meses y un día de cárcel.