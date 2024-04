El profesor Santiago Sánchez Alegría, nuevo director del Área del Campus de Tudela de la UPNA

Especialista en contabilidad, sustituye en el puesto a Juan Ignacio Latorre Biel, que ejercía este cargo desde 2019



Santiago Sánchez Alegría, profesor del departamento de Gestión de Empresas de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) e investigador en su Instituto INARBE, ha sido nombrado director de Área del Campus de Tudela de la institución académica, dependiente del Vicerrectorado de Calidad, Economía y Estrategia. Doctor en contabilidad por la Universidad Pública de Navarra, sustituye en el puesto al docente del departamento de Ingeniería Juan Ignacio Latorre Biel, que ejercía este cargo desde 2019.

Además de impartir docencia sobre contabilidad externa e interna en los diferentes grados y másteres de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UPNA, Santiago Sánchez Alegría ha sido director académico del Máster Universitario en Gestión por Procesos con Sistemas Integrados de Información (ERP) y del Máster Universitario en Dirección de Empresas. También ha participado en varios proyectos de innovación docente y ha colaborado en la edición del manual 'Estados contables: elaboración, análisis e interpretación' (ediciones Pirámide), del que se han publicado siete ediciones.

En cuanto a sus tareas de gestión, el nuevo director de Área del Campus de Tudela ha sido durante más ocho años secretario del departamento de Gestión de Empresas y coordinador del área de contabilidad.

UN EXPERTO EN CALIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTABLE

Asimismo, Santiago Sánchez Alegría es investigador en el Instituto INARBE (Institute for Advanced Research in Business and Economics ) de la UPNA, donde trabaja en el análisis de la calidad de la información contable y del informe de auditoría y su utilidad para la toma de decisiones. Recientemente, ha ampliado sus líneas de investigación al estudio de las operaciones realizadas por empresas de capital riesgo, en especial, a aquellas denominadas 'Leverage buyout (LBO)', y al análisis de los modelos de predicción del fracaso empresarial.

En 2010, recibió la mención ASEPUC (Asociación Española de Profesores Universitarios de Contabilidad) a las mejores comunicaciones y, un año antes, el premio Carlos Cubillo a trabajos cortos de investigación en contabilidad y auditoría del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC).

Como parte de su trabajo científico, ha participado en numerosos proyectos de investigación a nivel nacional y en más de 25 congresos nacionales e internacionales y ha ejercido como investigador principal en varios contratos de investigación. Cuenta también con catorce artículos publicados en revistas científicas con revisión por pares; todos ellas, indexadas en el JCR. Asimismo, ha realizado varias estancias de investigación en universidades como Copenhagen Business School (Dinamarca) y Norwegian School of Economics (Noruega).

Finalmente, ha difundido los resultados de su trabajo de investigador en publicaciones de carácter profesional como 'Cuadernos de Investigación' de la Fundación UCEIF (Fundación de la Universidad de Cantabria para el Estudio y la Investigación del Sector Financiero) y el Boletín del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC).