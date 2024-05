Una profesora de la UPNA, representante por Europa en el Comité Asesor de Expertos Enfermeros en Educación

PAMPLONA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

La profesora del departamento de Ciencias de la Salud del Gobierno de Navarra Cristina García-Vivar ha sido elegida representante por Europa, en nombre del Consejo General de Enfermería, en el Comité Asesor de Expertos Enfermeros en Educación, un organismo internacional cuyo objetivo es el de optimizar las mejores prácticas educativas para la enfermería e influir en políticas mundiales relacionadas con la educación de las enfermeras y la mejora de la calidad de dicha educación a nivel global.

El comité, que ya ha celebrado su primera reunión, depende del Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) y de la Liga Nacional para la Enfermería (NLN, por sus siglas en inglés).

El recién nombrado comité de personas expertas está integrado por 14 miembros representantes de todas las regiones de la Organización Mundial de la Salud (África, Américas, Mediterráneo Oriental, Europa, Asia Sudoriental y Pacífico Occidental), cuyos nombramientos han sido oficializados por el CIE.

ASUNTOS TRATADOS EN LA PRIMERA REUNIÓN DEL COMITÉ

En la primera de las reuniones del comité, la profesora de la UPNA expuso la falta de profesorado como un tema prioritario, y también comentó la necesidad de integración de las nuevas tecnologías en la educación en enfermería, integrando la inteligencia artificial y otras cuestiones tecnológicas, ha informado la UPNA.

Entre los retos que tendrá este órgano a partir de ahora se encuentra el de mejorar la calidad de la educación de enfermería, así como analizar el impacto de la enfermería internacional y los problemas globales actuales que afectan la salud (como el clima, la escasez de personal de enfermería, el avance de la tecnología, la inteligencia artificial, la diversidad, la inclusión o la equidad en salud, entre otros) en su relación con la educación.

La citada reunión ha sido la primera toma de contacto entre el grupo, que está liderado por Sandra Davis, subdirectora del Instituto para los Determinantes Sociales de la Salud y el Cambio Social de la Escuela Universitaria de Enfermería Walden (EE.UU.) y la NLN. Además de ella, en la reunión también estuvieron presentes los demás miembros del comité, compuesto por Lydia Aziato, de Ghana; Madeleine Mukeshimana, de Ruanda; Erna Snelgrove-Clarke, de Canadá; Josefa Vásquez, de Perú; Nuhad Dumit, del Líbano; Salem Al Touby, de Omán; Christophe Debout, de Francia; Sami Lama, de Nepal; Suresh K. Sharma, de India; Noriko Yamamoto, de Japón, y Ann Bonner, de Australia. También estuvieron por parte del CIE Nanthaphan Chinlumprasert, David Stewart, Agustina Soto y Howard Catton, y por parte del NLN fueron Patricia Sharpnack, Janice Brewington y Beverly Malone.

Cristina García-Vivar es profesora titular y subdirectora en el departamento de Ciencias de la Salud de la UPNA. Ha sido también vicedecana de investigación de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Navarra, así como directora de relaciones internacionales del Consejo General de Enfermería, y directora del Observatorio Enfermero del Instituto Español de Investigación en Enfermería. También es asesora en investigación del Colegio de Enfermeras de Navarra.

García-Vivar cuenta con una trayectoria docente de 24 años, enfocada principalmente en áreas como la enfermería familiar y comunitaria, la investigación cualitativa y la práctica avanzada en enfermería.

Su investigación se ha centrado en dos líneas, principalmente: los cuidados de los largos supervivientes de cáncer y la atención de salud de las familias que conviven con una enfermedad crónica compleja. Ha publicado 111 artículos en revistas científicas, 64 de ellas indexadas en el Journal Citation Report (JCR). Ha participado en 15 proyectos de investigación, de los cuales siete han sido financiados en convocatorias públicas competitivas nacionales. Integra el consejo editor de 5 revistas internacionales indexadas en el primer cuartil.

Es responsable del grupo 'Inno-CARE: investigación sobre nuevas prácticas innovadoras en enfermería' del Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra (IdiSNA) y de la UPNA. Además, tiene vinculación continuada con distintos grupos de investigación nacionales e internacionales.

Ha sido la primera española en formar parte de la junta directiva de la Internacional Family Nursing Association (IFNA) y es miembro fundadora y forma parte de la junta directiva de la European Centre of Research Excellence- Continuing professional development for Nursing and Midwifery.