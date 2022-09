El programa Kultur llega a su fin con sus últimos conciertos en Alsasua, Etxarri Aranatz, Abárzuza y Marcilla

PAMPLONA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El programa musical y escénico Kultur 2022 finaliza este fin de semana su programación con los últimos conciertos en Alsasua, Etxarri Aranatz, Abárzuza y Marcilla. Este viernes, 9 de septiembre, tendrán lugar dos actuaciones: un tributo a Jarabe de Palo por parte del grupo Jarabe de Pau, en la plaza de Los Fueros de Alsasua a las 20.00 horas, y la mezcla de ritmos folklóricos del mundo del grupo Kuttune, a las 20.30 horas en la plaza de Etxarri Aranatz.

Al día siguiente, sábado 10 de septiembre, la plaza de Los Fueros de Abárzuza acogerá a las 20.00 horas un concierto homenaje al artista Fito, con la banda Willson & Willsonetis. La programación de Kultur llegará a su fin el domingo, 11 de septiembre, con una última cita en el patio del Castillo de Marcilla a las 19.00 horas, donde se podrá escuchar la fusión de folk, latino, música americana, bluegrass y pop del grupo Track Dogs.

Por otro lado, la jornada del sábado 10 de septiembre en Abárzuza tendrá lugar una visita guiada a la fábrica artesanal de pacharán Azanza, con cata de variedades de este licor, en la sede de la fábrica a las 17.00 horas, ha informado el Gobierno de Navarra.

LAS BANDAS

Jarabe de Pau es una banda homenaje a Jarabe de Palo que ofrece un show musical "recordando con el mismo acierto que cariño las mejores canciones de Pau Donés desde el éxito de sus principios con La Flaca hasta su último éxito con Eso que tú me das, según explican sus integrantes, que añaden que las canciones de Pau Donés "han formado parte de la vida de millones de personas durante más de dos décadas, y se ha convertido en uno de los artistas más influyentes de la música española".

Kuttune ofrece "una mezcla de melodías y ritmos tradicionales del estilo arin-arin o jotas y rumbas, llevadas a los ritmos más característicos del noroeste africano, Oriente Próximo o América Latina, entre otros", explican los responsables del programa.

Dirigida por la percusionista y cantante Nerea Quincoces, "el grupo aúna, entre sus diez integrantes, a músicos de la tradición vasca, ibérica, africana, mediterránea, de Asia Central y de la música cubana, así como del jazz y de la música clásica y moderna", explican.

Willson & Willsonetis ofrece un concierto homenaje "a un grande del rock: Fito Cabrales", explican desde el grupo. Mediante un repaso a sus grandes temas, desde Platero y Tú, hasta Fito & Fitipaldis, el concierto recordará "los himnos de varias generaciones de amantes del rock, desde la admiración y el respeto".

Track Dogs, compuesta por dos irlandeses, un inglés y un americano (Garrett Wall, Dave Mooney, Howard Brown y Robbie K. Jones), se formó en Madrid en 2011, con un nombre artístico que proviene de los equipos de mantenimiento del metro neoyorquino. La banda presentará su último álbum, 'Where To Know?', donde fusiona estilos folk, latino, música americana, bluegrass y pop.