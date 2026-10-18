El programa 'En marcha', que ofrece actividades físicas y de memoria a mayores de 65 años, se extiende a toda Pamplona

Archivo - Un hombre mayor camina por una galería en el centro de Pamplona. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona destinará un total de 95.065,34 euros para ofrecer el programa 'En marcha', de actividad física y de memoria para mayores de 65 años, durante los próximos diez meses. La Junta de Gobierno Local ha aprobado la adjudicación del contrato, que se extiende de cinco a diez barrios, y se prolongará hasta mediados de 2027. El contrato prevé la posibilidad de realizar tres posibles prórrogas.

Con esta adjudicación, que ha recaído en SEDENA SL, el Consistorio busca dar continuidad a un programa que echó a andar en 2021, primero en cinco barrios de la ciudad y ahora ya en una decena. La iniciativa pretende "fomentar un envejecimiento activo, optimizando las oportunidades de bienestar físico, social y mental, a la vez que trabaja en la prevención del aislamiento y soledad, fomentando el ocio y las relaciones entre iguales". Para ello, oferta actividades físicas y otras cognitivas y de memoria.

El servicio, que inicialmente se prestaba en los barrios de Rochapea, Iturrama, Casco Antiguo, Ermitagaña-Mendebaldea y Txantrea, se amplía en esta nueva licitación a cinco barrios más, por lo que se consigue expandir geográficamente el programa a toda la ciudad, destacan desde el Ayuntamiento de Pamplona.

La idea es que alrededor de 400 personas pueden beneficiarse de las actividades físicas, que estarán encaminadas a fomentar un estilo de vida saludable, así como a mantener y mejorar la capacidad funcional. Por otro lado, se prevé oferta otras 350 plazas para la propuesta de estimulación cognitiva, dirigida a mantener y mejorar el funcionamiento cognitivo mediante diferentes actividades que estimulen la agilidad mental.

Como novedad en esta edición, se establecerán para cada actividad dos niveles de personas usuarias, atendiendo a su capacidad funcional y nivel cognitivo. En ambos casos, las sesiones durarán hora y media un día a la semana por cada nivel.