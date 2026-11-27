Obras de desdoblamiento en la N-121 A entre los túneles de Belate y Almandoz. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La N-121-A, en las inmediaciones de los túneles de Belate y Almandoz, permanecerá cerrada en sentido sur, hacia Pamplona, desde las 15 horas de este viernes, 27 de noviembre, hasta nuevo aviso debido a la ejecución de las obras en el tramo entre ambos túneles.

El tráfico rodado en sentido sur se desviará por la carretera NA-1210, puerto de Belate. El acceso a esta vía deberá realizarse por el enlace de Almandoz, en el punto kilométrico 34,950, y la salida se hará efectiva en el enlace de Ventas de Arraitz, en el punto kilométrico 26,950.

El tráfico en sentido norte, hacia Francia, se mantendrá por la N-121-A en las condiciones actuales por el carril habilitado.