El proyecto 'Ver para Crecer' vuelve a Pamplona para apoyar la labor del Hospital San Juan de Dios

Publicado 25/09/2018 13:40:04 CET

PAMPLONA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de ópticos voluntarios va a revisar la vista de cien personas en riesgo de exclusión social este jueves, 27 de septiembre, dentro de la iniciativa 'Ver para Crecer', que se desarrollará en un espacio cedido por el Hospital San Juan de Dios en Pamplona.

Se trata de la tercera misión óptica de este proyecto en Pamplona y se cumple ya la vigésimo quinta campaña en España desde su puesta en marcha en mayo de 2015.

Los ópticos voluntarios de la iniciativa instalarán una óptica que viaja por el país para revisar la vista de personas en riesgo de exclusión social apoyando a organizaciones locales que trabajan con ellos. Los beneficiarios han sido previamente seleccionados por los trabajadores sociales del Hospital San Juan de Dios.

Será la primera vez que 'Ver para Crecer' lleve a cabo una de estas acciones en colaboración con el Hospital San Juan de Dios de la capital navarra. Con anterioridad, el proyecto había apoyado en otras dos acciones la labor de Fundación Xilema y del Comedor Solidario Paris 365.

El proyecto 'Ver para Crecer' cuenta con la experiencia en materia de cooperación internacional en el ámbito de la salud visual de la Fundación Cione Ruta de la Luz y con la capacidad tecnológica de la iniciativa 'Vision For Life', de Essilor. Su objetivo es revisar la vista de personas en situación de vulnerabilidad, de manera que quienes necesitan unas gafas porque su situación coyuntural no les permite costeárselas, las reciben nuevas, hechas ex profeso para su graduación actual, y de forma gratuita.

'Ver para Crecer' se apoya en profesionales de los servicios sociales de diferentes ONG y fundaciones. Hasta la fecha, la iniciativa ha revisado la vista de cerca de 2.500 personas en toda España de la mano de Aldeas infantiles SOS (Barcelona y Granada), Fundación Tomillo (Vallecas, Orcasitas y Carabanchel en Madrid), Mensajeros de la Paz (Madrid, León y Toledo), Fundación Xilema y Comedor Solidario Paris 365 (Pamplona), REMAR (Madrid) y Fundación Atenea en Sevilla y Sant Joan de Déu - Serveis Socials/Obra Social (Barcelona y Valencia), Acción Social Nazaret (Alicante) y Fundación Jesús Abandonado (Murcia), CaixaProinfancia (Tenerife), Cruz Roja en Loja (Granada) y Fundación ADUNARE y CaixaProinfancia (Zaragoza) sólo en estas campañas 'in situ', habiendo entregado a todos aquellos beneficiarios que lo necesitaron sus gafas nuevas.