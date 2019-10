El PSN, abierto a negociar los Presupuestos "con todos los grupos" del Parlamento

Publicado 07/10/2019 12:45:55 CET

Navarra Suma, también dispuesto a hablar pero "sin a renunciar a una bajada de impuestos, o a infraestructuras como el Canal o el TAV"

PAMPLONA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PSN, Ramón Alzórriz, se ha mostrado abierto a negociar los Presupuestos Generales de Navarra para 2020 con "todos los grupos y todos los parlamentarios" de la Cámara foral, si bien el anteproyecto de Presupuestos deberá estar "basado" en el acuerdo suscrito entre PSN, Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra.

"Hemos dicho en reiteradas ocasiones que la propuesta del anteproyecto tiene que ir en base al acuerdo programático entre las cuatro fuerzas y que a posteriori, como no se tiene la mayoría, tiene que ser abierto al conjunto del Parlamento, o sea, a los 50 parlamentarios", ha señalado, en declaraciones a los medios al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra.

Así, ha insistido en que "siempre hemos dicho que hay que abrir la negociación a todos los grupos y a todos los parlamentarios que hay en la Cámara, que representan a la ciudadanía en su conjunto", si bien ha señalado que el Gobierno tendrá que decidir si hace un negociación antes de que los Presupuestos lleguen al Parlamento o si deja esa negociación para la tramitación parlamentaria.

Sí ha destacado Alzórriz que el PSN "va a ser leal" al acuerdo programático y a sus socios y "vamos a intentar que los Presupuestos tengan el mayor consenso posible".

Por su parte, el portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, se ha mostrado también dispuesto a hablar de los Presupuestos, pero señalando que "no vamos a renunciar a una bajada de impuestos, no vamos a renunciar a infraestructuras como el Canal o el tren de alta velocidad, y no vamos a renunciar a la igualdad de oportunidades".

Esparza ha apuntado que el PSN "dice que está dispuesto a hablar, pero dice que el acuerdo programático está por encima de todo". "La última vez que dijeron eso no les dejaron sentarse", ha indicado, para señalar que sus socios "ya le están marcando el camino a la presidenta y al PSN". "Aquí el diálogo y la participación tiene que ser con EH Bildu, es lo que están manifestado -los socios del PSN-, ese es el diálogo y la participación, parece que excluir a Navarra Suma forma parte del circo a cinco en el que han convertido este Parlamento", ha criticado.

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha afirmado que por "coherencia política parece más razonable" que el Gobierno foral pueda "encontrar el acomodo con EH Bildu", argumentando que en la legislatura pasada Navarra Suma se posicionó en contra de distintas "herramientas presupuestarias" aprobadas en el Parlamento.

En todo caso, Uxue Barkos ha afirmado que corresponde al Gobierno llevar a cabo la presentación del anteproyecto de Presupuestos y valorar las negociaciones que debe llevar a cabo.

La portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha pedido al Gobierno de Navarra que "sea muy consciente de que tiene minoría parlamentaria, que va a tener que gestionar con humildad y voluntad de negociación, y que su obligación es presentar un proyecto presupuestario coherente, porque los ingresos y gastos son las dos caras de la misma moneda". "Si se pretende aprobar unos Presupuestos de carácter social, la fiscalidad tiene que ir en la misma línea", ha señalado.

Además, ha indicado que "el Gobierno tendrá que demostrar con hechos la voluntad negociadora que tenga" y ha afirmado que una vez que un proyecto de Presupuestos llega al Parlamento es "muy difícil" empezar a negociar con enmiendas. Además, ha dicho que el Gobierno puede negociar con Navarra Suma o con EH Bildu, pero ha advertido de que "no se puede estar en misa y repicando".

Por parte de Podemos, Mikel Buil, ha afirmado que su grupo va a estar "más cómodo con un proyecto de Presupuestos que gire a la izquierda en vez de a la derecha, y hemos dicho que deseamos que el socio preferente sea EH Bildu". "Si esto tiene que ser con reuniones previas a cinco, se tendría que establecer dentro de un marco de negociación para desarrollar el acuerdo programático", ha afirmado.

Por último, la portavoz de Izquierda-Ezkerra ha planteado que se constituya una mesa formada por PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E para realizar una negociación sobre los Presupuestos. "Los Presupuestos deben elaborarse con dos condiciones fundamentales: el desarrollo y cumplimiento del acuerdo de programa y la búsqueda de consensos", ha señalado.

Así, ha pedido al Gobierno que "abra un proceso de negociación a cinco entre las fuerzas progresistas de Navarra, para un acuerdo que priorice la inversión en lo social y elaborar un anteproyecto ya consensuado".

En todo caso, ha afirmado que I-E no es quién para "cerrar las puerta" de negociación a Navarra Suma, pero sí ha señalado que "Navarra Suma tiene otro tipo de propuestas fiscales que no tienen nada que ver con los pilares que sustenta el acuerdo de programa de legislatura y no me imagino a Izquierda-Ezkerra votando a favor de unos Presupuestos que ha negociado el PSN con Navarra Suma".