PSN considera que Barkos "anda suplicando por las esquinas poder concurrir como cuatripartito al Congreso"

Publicado 05/03/2019 14:01:05 CET

PAMPLONA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSN, Ramón Alzórriz, ha afirmado que la presidenta del Gobierno de Navarra y líder de Geroa Bai, Uxue Barkos, "anda suplicando por las esquinas poder concurrir como cuatripartito al Congreso".

Alzórriz ha señalado, en un comunicado, que "al contrario de lo que parece pensar la presidenta Barkos, a la derecha se le gana con políticas sociales de progreso y con igualdad y no con más nacionalismo".

En su opinión, "a la debilidad y nerviosismo mostrados por UPN, que les ha llevado a la alianza con el PP, se suma la debilidad de la presidenta que parece no confiar en las posibilidades de su coalición, Geroa Bai".

Para el dirigente socialista, "ni UPN ni Geroa Bai tienen proyecto para Navarra, ni confían en sí mismos". Y frente a esa "debilidad", ha remarcado que los socialistas concurren con "un proyecto sólido, progresista, con una propuesta clara para Navarra y su autogobierno". "Nos presentamos como PSOE, que es lo que somos, de lo que nos sentimos orgullosos, y además estamos tranquilos y convencidos de que vamos a lograr un gran apoyo social", ha resaltado.

Según ha indicado Alzórriz, el PSN "no va a entrar en políticas de confrontación, y no haremos el juego ni a la derecha ni al nacionalismo". "Y ante una izquierda, la integrada en el cuatripartito, que ha renunciando a la identidad progresista e internacionalista para ser el correveidile del nacionalismo, los socialistas garantizamos un proyecto de izquierdas que no debe nada a nadie y que tiene la suficiente fuerza como para presentarse en solitario", ha argumentado.