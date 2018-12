PSN critica que Esparza "sólo cuestione de Vox que no quiera autonomías, pero no su xenofobia"

Publicado 07/12/2018 11:29:43 CET

PAMPLONA, 7 Dic.

El PSN ha criticado que el presidente de UPN, Javier Esparza, "solo cuestione de Vox que no quiera las autonomías, pero no cuestione planteamientos tan graves como su machismo, xenofobia y el retroceso de derechos que conlleva su programa, especialmente para las mujeres".

El secretario de Organización del PSN, Ramón Alzórriz, ha afirmado en un comunicado que "Esparza se queda en un discurso superficial, a saber si conscientemente, cuando dice que no pactaría con Vox porque no defiende el régimen foral, pero no entra a cuestiones de su programa que son muy graves democráticamente por lo que suponen de retroceso en derechos y absolutamente sectarias".

Alzórriz ha añadido que a Esparza "parece que se le olvida que Ciudadanos también quiere acabar con el régimen foral, por lo que debería dejar claro si tampoco pactaría con este partido para gobernar en Navarra" y ha afirmado que, "si fuera coherente con su discurso, Ciudadanos también quedaría fuera de cualquier acuerdo".

"Lamentablemente", ha dicho el dirigente socialista, "la derecha cada vez se está escorando más, y no solo cuestiona el autogobierno de Navarra sino que incluso está haciendo planteamientos centralizadores de competencias". "Por eso, más que nunca es necesario un Gobierno de progreso, que respete y ampare el modelo descentralizado y el autogobierno foral, y con la derecha gobernando, tanto en España como en Navarra, eso no ocurriría", ha indicado.

Así, Alzórriz ha sostenido que "la ciudadanía navarra debe saber que para garantizar el estatus actual de Navarra hay que construir un Gobierno que crea en él, un gobierno que no lidere la derecha pero tampoco el nacionalismo vasco, porque ni unos ni otros quieren a Navarra como es ahora".