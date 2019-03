El PSN dice que la OPE de Infantil y Primaria "no genera estabilidad y empeora las condiciones laborales"

Publicado 20/03/2019 11:31:47 CET

PAMPLONA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario del PSN Carlos Gimeno ha afirmado que la oferta pública de empleo (OPE) para Educación Infantil y Primara "no cumple el objetivo de una OPE, es decir, no va a generar estabilidad en el sistema educativo navarro, no va a velar por la calidad del sistema educativo y va a empeorar las condiciones de los trabajadores".

Carlos Gimeno ha asegurado en una rueda de prensa que "con esta OPE lo que consigue el Gobierno es aumentar la provisionalidad de las plazas y la precariedad, porque va a reducir la interinidad con una OPE extraordinaria, pero va a aumentar el número de funcionarios en prácticas, va a aumentar los funcionarios con destino provisional y va a generar más inestabilidad si cabe en el Programa de Aprendizaje de Inglés".

En su opinión, la OPE "es lamentable, no está basada en parámetros medibles, tangibles, tasados, está basada en criterios ocultos, nadie conoce los criterios", por lo que ha concluido que ha sido diseñada con criterios "políticos".

"Son criterios que solo conocen la consejera María Solana, la desaparecida directora general de Universidades y Recursos Educativos, Nekane Oroz, que nadie sabe dónde está, y el director de Recursos Humanos, Francisco Javier Iglesias, que sabe hacer equipos por arriba, pero no por abajo, porque no hay ni jefa de convocatoria ni secretaria general técnica. Esta es la realidad", ha sostenido Carlos Gimeno.

El parlamentario socialista ha asegurado que "si el PSN tiene responsabilidades de Gobierno, no va a hacer ofertas públicas de empleo políticas, va a hacer ofertas técnicas".

Como ejemplo de la actual OPE, Gimeno ha señalado que "en Primaria en castellano hay 46 vacantes y se convocan 78 plazas, cuando existen 99 vacantes de perfil de inglés".

El parlamentario del PSN ha pedido al Gobierno que modifique año a año la plantilla orgánica y que "cada plaza vaya referida a una etapa y a un centro, porque de esta manera podremos descubrir la estructura profunda del iceberg, porque solo vemos la convocatoria, no vemos los criterios".

Además, Gimeno ha considerado que se debe modificar la norma foral que "obliga" a obtener destino definitivo en puestos de la especialidad e idioma por la que se haya superado el procedimiento selectivo. "Un profesor se presenta en Educación Física en castellano y tiene que concursar a Educación Física en castellano. Sólo hay una excepción, el profesorado de inglés, francés y alemán, que puede ir a las plazas PAI. Si modificamos la norma, el profesorado que tenga C1 puede ir a esas plazas PAI. No solo el de inglés, francés o alemán, sino también el de Educación Física, el de Música, o el generalista", ha señalado.

Asimismo, el PSN quiere que todas las ofertas públicas de empleo "ponderen la adquisición de nuevas especialidades para la plantilla orgánica para reducir el cuello de botella en Educación Infantil".