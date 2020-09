PSN y Geroa Bai reprochan a Navarra Suma que se retire del plan de convivencia

Navarra Suma se reitera en su decisión y cree que el Gobierno quiere preparar "un relato cómodo para EH Bildu"

PAMPLONA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los portavoces de PSN y Geroa Bai han reprochado este lunes a Navarra Suma que haya decidido no participar en el plan de convivencia que prepara el Gobierno foral, una decisión en la que Navarra Suma se mantiene firme al considerar que es el Ejecutivo el que les ha "excluido".

Así, el portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha afirmado al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento que la decisión de retirarse del plan de convivencia ha sido "muy meditada" y "responde a un intento del Gobierno por imponer un marco de exclusión, de no buscar el encuentro, de no exigir a quienes practicaron o apoyaron el terrorismo posiciones claras". "Es una actitud totalmente irresponsable por parte del Gobierno. La sensación que tenemos es que el Gobierno quiere construir su relato en el sentido de que aquí hubo un conflicto político, es un relato cómodo para EH Bildu, para el nacionalismo vasco, y es un relato falso de lo que ocurrió en Navarra y en el conjunto de España", ha asegurado.

Javier Esparza ha señalado que, para la elaboración de este plan de convivencia, el Gobierno "catalogó a personas referentes entre los que no hay ninguna personas de la órbita de lo que nosotros representamos en la sociedad navarra, hay de todo menos personas que nosotros sintamos que nos representan". "La exclusión es por parte del Gobierno, de forma intencionada. No vamos a participar en un plan de convivencia que va a ser para blanquear a EH Bildu, que va a servir para manipular la historia y el relato, para que EH Bildu esté cómodo", ha dicho.

Además, ha sido crítico con la consejera responsable del plan, Ana Ollo, y ha dicho que "cuando se mantiene la misma consejera que ya hizo una política sectaria la pasada legislatura se siguen haciendo las mismas políticas sectarias y excluyentes". "El PSN debiera hacer una reflexión con lo que está haciendo", ha dicho. En ese sentido, ha citado unas palabras del nuevo secretario general de las Juventudes Socialistas de Euskadi, Víctor Trimiño, que este fin de semana rechazó que se "blanquee" a EH Bildu.

Por el contrario, el portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha afirmado que no entiende y lamenta "la actitud de Navarra Suma de autoexclusión incluso antes de que la comisión del plan diese inicio". "No se puede aportar si no se participa. ¿Qué quiere Navarra Suma en esta tierra? Porque si no se quiere participar para buscar espacios de convivencia, ¿para qué se quiere participar en esta comunidad? No se trata ni de olvidar ni de blanquear, pero también hay que ir dando pasos de convivencia", ha planteado.

Además, Alzórriz ha condenado las pintadas amenazantes aparecidas en la sede del PSN de Burlada, con una diana sobre sus siglas y la palabra 'faxista', y ha advertido de que "no podemos seguir por este camino, así no se construye una sociedad justa, democrática, que crezca en derechos y en libertades". "El Partido Socialista ha trabajado, trabaja y trabajará por crear espacios de convivencia y paz, por superar sin olvidar, por reparar el daño causado", ha destacado.

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, también ha rechazado las pintadas en la sede del PSN en Burlada y ha lamentado igualmente que Navarra Suma no participe del plan de convivencia. "Quien va en sentido en contrario en la autopista es quien ha decidido quedarse en soledad en un trabajo tan necesario como este para encarar el futuro de convivencia en Navarra", ha apuntado.