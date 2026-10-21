El PSN de Pamplona propone rehabilitar viviendas antiguas para destinarlas a alquiler asequible para jóvenes

La portavoz del PSN de Pamplona, Marina Curiel, con los concejales socialistas Nuria Medina y Miguel Matellanes. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PSN en el Ayuntamiento de Pamplona ha planteado, en el marco de la negociación para los Presupuestos de 2027, un plan para rehabilitar viviendas construidas entre 1960 y 1980 con el objetivo de destinarlas a alquileres asequibles para jóvenes de entre 23 y 35 años.

Así lo ha anunciado en una rueda de prensa la portavoz del PSN de Pamplona, Marina Curiel, que ha comparecido este miércoles acompañada de los concejales socialistas Nuria Medina y Miguel Matellanes. Curiel ha destacado que los presupuestos municipales son "una herramienta imprescindible" para "seguir trabajando para "mejorar la vida de nuestros vecinos".

Ha señalado que el PSN se sienta a negociar con propuestas "concretas", con "responsabilidad, con exigencia y con "la mano tendida" y ha explicado que "en un plazo muy breve de tiempo" comenzarán las reuniones con el equipo de gobierno. En este sentido, ha exigido que el plan de convivencia esté aprobado "antes que el expediente presupuestario, porque no entendemos una cosa sin la otra".

Los socialistas de Pamplona se han marcado como prioridades para los presupuestos municipales de 2027 que "los jóvenes de nuestra ciudad puedan acceder a una vivienda y que nuestros barrios sigan teniendo cada día más vida". Así, la principal propuesta que llevará a la mesa de negociación el PSN es una programa que ha denominado 'RE-HABITA', que plantea conceder ayudas de hasta 20.000 euros por vivienda para acometer las reformas necesarias en viviendas vacías, especialmente aquellas que requieren actuaciones en el interior, como la renovación de cocinas, baños o instalaciones. A cambio, los propietarios deberán comprometerse a destinarlas al alquiler a precio protegido para jóvenes durante un periodo de siete años y medio.

El PSN de Pamplona defiende que RE-HABITA "cuente con una partida presupuestaria específica, con financiación suficiente y objetivos evaluables". La cuantía económica se concretará durante la negociación presupuestaria, pero los socialistas consideran "imprescindible" que el programa "tenga recursos propios y no dependa exclusivamente de la disponibilidad de remanentes".

Asimismo, la iniciativa deberá contar con "condiciones claras de acceso, compromisos exigibles a los propietarios y mecanismos de control que garanticen el cumplimiento del alquiler asequible". El incumplimiento de las obligaciones adquiridas deberá conllevar la devolución de las ayudas en los términos que se establezcan.

La propuesta "prioriza barrios con una importante presencia de edificios construidos entre las décadas de 1960 y 1980, que cuentan con servicios, transporte público, centros educativos y comercio de proximidad". Los alquileres se ajustarían al módulo de vivienda protegida del Gobierno de Navarra y el programa estaría dirigido a jóvenes de entre 23 y 35 años que cumplan los requisitos económicos establecidos. Además, se priorizarán barrios "que necesitan rejuvenecerse" como San Jorge, Rochapea, Orvina, Txantrea, San Juan, Ermitagaña, Milagrosa o Echavacoiz.

"Es una actuación sobre vivienda existente, que no consume suelo, tiene plazos de ejecución mucho más cortos que la obra nueva y moviliza a viviendas que hoy están fuera del mercado porque sus propietarios no pueden asumir estas pequeñas reformas", ha subrayado Curiel.

RE-HABITA pretende complementar las ayudas a la rehabilitación ya existentes, "especialmente cuando las actuaciones necesarias en el interior de las viviendas dificultan su puesta en alquiler y cuando no existe una vinculación directa entre las ayudas y la oferta de alquiler asequible para jóvenes". En este sentido, el PSN de Pamplona considera que "los ingresos que puedan obtenerse mediante medidas fiscales dirigidas a los usos turísticos de la vivienda podrían contribuir a financiar políticas que favorezcan el acceso residencial". "La concreción de esta vía de financiación se abordará durante la negociación presupuestaria".

Por otro lado, los socialistas también llevarán a la negociación presupuestaria la propuesta de "consolidar y reforzar los presupuestos participativos, que cada barrio note el presupuesto en su día a día, calles mejores, espacios más accesibles, equipamientos, cuidados y apoyos al comercio también de proximidad".

Ha reconocido que, al ser los últimos presupuestos de la legislatura, son unos "presupuestos más políticos, unos presupuestos de campaña", con lo cual "vamos a ser muy exigentes". A su vez, ha señalado que "entiendo que la voluntad del equipo de gobierno" es contar con los presupuestos de 2027 y sacar adelante proyectos como la reurbanización del Paseo Sarasate o la resignificación del Monumento a los Caídos.

CONDENA A LA VISITA DE VITO QUILES Y LA VIOLENCIA CALLEJERA

Preguntada por la falta de condena por parte de EH Bildu de los disturbios que tuvieron lugar la semana pasada con motivo de un acto de Vito Quiles en la plaza Yamaguchi, Curiel ha insistido en la necesidad de que la ciudad cuente con un Plan de Convivencia.

Ha destacado que el PSN ha condenado "la manera de actuar de Vito Quiles" y también "la respuesta violenta que vimos en las calles de Pamplona". "Otros partidos como EH Bildu sólo condenaron la parte de Vito Quiles y UPN y PP solo condenaron la parte de violencia en la calle".

Así, ha insistido en que "Pamplona necesita un plan de convivencia para proteger a nuestros vecinos, que son los que más hartos están de que Pamplona se utilice políticamente".