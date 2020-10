El PSN valora positivamente las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno foral para frenar la expansión del Covid-19

PAMPLONA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSN ha valorado positivamente las nuevas medidas adoptadas por el Ejecutivo foral para frenar la expansión de la Covid-19 que "actúa con responsabilidad, liderazgo y determinación ante la situación complicada que vive Navarra".

El portavoz socialista en el Parlamento de Navarra, Ramón Alzórriz, ha defendido que estas medidas se toman "por convicción y no por obligación, como ha ocurrido en la Comunidad de Madrid". Y ha destacado que "todas las vidas cuentan, nuestro sistema sanitario es solvente y no está saturado, pero no se puede esperar a que lo esté". Por eso es importante, ha afirmado, "actuar con iniciativa aplicando medidas restrictivas como las que propone el Gobierno de Navarra".

Alzórriz ha resaltado en una nota que "esto no es una batalla política" y ha asegurado que el PSN "no va a usar el drama que está suponiendo la pandemia para otros objetivos, como hacen otras fuerzas políticas".

El PSN se ha mostrado convencido de que "con estas medidas se va a proteger la vida de los navarros y las navarras" si bien ha subrayado que "la población debe seguir con las medidas de prevención, higiene y restricción de la vida social". En este sentido, ha apelado a la "unidad política y social" como "herramienta para derrotar al virus juntos y que nadie quede atrás".