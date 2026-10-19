Rechazadas en el Parlamento las tres declaraciones institucionales sobre los disturbios en torno al acto de Quiles

Disturbios durante el encuentro ‘Mafia o Patria’, organizado por Vito Quiles, en el Parque Yamaguchi, a 15 de octubre de 2026, en Pamplona, Navarra (España). El evento, convocado por el activista Vito Quiles, es primera parada de su gira por 14 ciudades e - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra ha rechazado este lunes las tres declaraciones institucionales presentadas por UPN, PSN y Geroa Bai -conjuntamente estos dos grupos-, y PPN en torno al acto convocado la semana pasada por el activista Vito Quiles en Pamplona y los disturbios que ocurrieron alrededor.

En concreto, ha decaído el texto de UPN al votar en contra EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, mientras que UPN, PSN PPN y Vox lo han hecho a favor. Pedía al Parlamento "condenar de manera firme y expresa los graves actos de violencia callejera y kale borroka producidos con motivo de la visita de Vito Quiles a Pamplona el pasado 15 de octubre y rechazar cualquier intento de justificarlos".

En un segundo punto se solidarizaban con los vecinos de la zona, los viandantes, los comercios, locales de hostelería y otro tipo de negocios que se vieron afectados, así como, de manera especial, con las personas que resultaron heridas.

También recogía la declaración reafirmar "el compromiso del Parlamento de Navarra con la convivencia democrática, el pluralismo y el respeto a los derechos fundamentales, y rechazar toda forma de violencia, coacción o intimidación como instrumento de confrontación política o ideológica". También, "defender la libertad de expresión, con independencia de las opiniones manifestadas, como derecho esencial en una sociedad democrática, así como el derecho de reunión pacífica".

Finalmente, incluía "expresar el apoyo del Parlamento de Navarra a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que hicieron frente a los violentos en el desempeño de sus funciones de protección de los derechos y libertades, garantía de la seguridad".

PSN Y GEROA BAI

Por otro lado, la Junta de Portavoces ha rechazado una declaración institucional presentada por PSN y Geroa Bai y en la que se han abstenido UPN, EH Bildu, PPN, Contigo-Zurekin y Vox.

En concreto, el texto pedía "condenar rotundamente los actos de violencia ocurridos el 15 de octubre en Pamplona con motivo de la visita del agitador ultra Vito Quiles, y rechazar cualquier actuación que, mediante la provocación o la confrontación, contribuya a deteriorar la convivencia en nuestra comunidad". También, rechazaba "los discursos y actitudes de odio e intolerancia que menoscaban la dignidad de las personas, alimentan la polarización social y se alejan de los valores de respeto, pluralidad y convivencia que sustentan nuestra sociedad".

En un tercer punto, incluía "reafirmar su compromiso con la libertad de expresión, la pluralidad, el diálogo y el respeto mutuo, recordando que el ejercicio de los derechos fundamentales debe desarrollarse con responsabilidad y respeto a los derechos y la dignidad de todas las personas".

En otro punto, la declaración manifestaba la "preocupación" por "el aumento de la crispación y la polarización social" y reiteraba que "ninguna discrepancia ideológica o política justifica la violencia". Asimismo, defendía que "la respuesta frente a los discursos de odio debe ser firme, pero siempre pacífica, cívica y respetuosa con los derechos fundamentales".

Finalmente, pedía reafirmar el compromiso del Parlamento con "una Navarra abierta, plural y acogedora, en la que todas las personas puedan ejercer sus derechos y convivir en libertad, desde el respeto mutuo y sin que el odio, la intolerancia o la violencia tengan cabida".

DECLARACIÓN DEL PPN

Además, la Junta de Portavoces ha rechazado otra declaración institucional del PPN, en la que han votado a favor UPN, PPN y Vox y en contra PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin. Un texto que recogía que el Parlamento de Navarra condenara de "manera firme, rotunda y sin paliativos los graves episodios de violencia callejera y kale borroka registrados en Pamplona el pasado jueves 15 de octubre, con motivo de la visita de Vito Quiles", y manifestara su "rechazo absoluto a cualquier intento de imponer ideas mediante la violencia, la intimidación o la coacción".

Además, pedía que la Cámara expresara su apoyo y reconocimiento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que intervinieron para garantizar el orden público, así como su solidaridad con los vecinos, comerciantes y ciudadanos afectados por estos altercados.

También que el Parlamento de Navarra instara a la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, a "romper cualquier pacto, acuerdo o colaboración política con aquellas formaciones que amparen, justifiquen, minimicen o legitimen este tipo de prácticas violentas", y le exigiera "coherencia y firmeza en la defensa de los principios democráticos, las libertades y la convivencia". "La defensa de la democracia resulta incompatible con cualquier forma de tolerancia o connivencia con la violencia callejera", concluía.