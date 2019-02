El rector de la UPNA defiende el grado de Medicina para "fortalecer el sistema público" y por la "carencia de médicos"

Publicado 12/02/2019 11:26:21 CET

PAMPLONA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad Pública de Navarra, Alfonso Carlosena, ha considerado que "es importante que desde el sistema público se tengan unos estudios de Medicina que alimenten luego la investigación o el desarrollo que tiene que hacer un sistema público de salud si quiere tener el nivel necesario" y ha defendido así la decisión de implantar el grado de Medicina en la UPNA.

Además, Carlosena ha señalado, en declaraciones a los periodistas, que "en una comunidad como Navarra, donde va a haber una carencia de médicos en los próximos años, existe más probabilidad de que esos médicos se queden aquí o vengan aquí si tenemos estudios de Medicina".

El rector de la UPNA ha respondido así a unas declaraciones previas de la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, quien no veía necesario el grado de Medicina en la UPNA.

Alfonso Carlosena ha explicado que la universidad está "pendiente" del proceso de evaluación que está realizando la Aneca para poder poner en marcha en el curso 2019/2020 el grado de Medicina en el centro académico. "Creemos que la cosa irá bien, esto es lento. El otro día recibimos la verificación del grado de Historia y Patrimonio y ha sido relativamente rápido, y esperamos en Medicina poder tener buenas noticias pronto", ha indicado.

Sobre la posibilidad de empezar ya en el curso 2019/2020, Carlosena ha señalado que "siempre digo que vamos un poco justitos pero yo espero que sí". Ha confirmado además que el grado se iniciaría con 60 plazas, aunque en el documento presentado para la acreditación del grado se contemplan más.

Durante las declaraciones que ha realizado a los medios de comunicación, el rector ha hablado sobre la postura de la ministra de Sanidad, considerando que su visión es "muy parcial" al señalar que no hay una necesidad objetiva de nuevas plazas de estudiantes sino formación de especialistas.

"Los datos dejan claro que en España la empleabilidad de los médicos es la más alta, lo cual quiere decir que médicos se necesitan, no necesariamente para trabajar en hospitales sino para otras muchas funciones, está claro que hay una necesidad y un valor de la profesión de Medicina", ha subrayado.

Además, ha señalado que el número de estudiantes de Medicina en España "está por debajo de la media de la OCDE y muy por debajo de otros países". "Se pueden dar datos en muchos sentidos que demuestran que realmente no hay excesivos estudiantes de Medicina", ha indicado.

En cualquier caso, Carlosena ha dicho que "el papel de unos estudios de Medicina es para fortalecer el sistema público de salud". "Si formamos 60 estudiantes cada año, ni va a solucionar ningún problema ni lo va a agravar, pero sí que es importante que desde el sistema público se tenga unos estudios de Medicina que alimenten luego la investigación o el desarrollo que tiene que hacer un sistema público de salud si quiere tener el nivel necesario", ha destacado.

El rector ha señalado que "hay unas especialidades en las que falta gente y otras en las que no tanto", pero ha dicho que él no es un experto como para plantear las medidas necesarias que fomenten que "los estudiantes se decante por una u otra especialidad". "La orientación que pretendemos dar al grado es de Medicina personalizada, que sí que es evidente que es una de las líneas que más impacto van a tener en los próximos años. No vamos a hacer una formación de tipo generalista, de tipo más clásico sino que vamos a ir a cubrir una necesidad mucho más real", ha indicado.

Por su parte, el consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez, ha señalado que "el hecho de que en el conjunto del Estado no sean necesarios médicos no quiere decir que una comunidad como Navarra no necesite una facultad de Medicina en la UPNA, son cosas distintas". "Una cosa es el volumen total de médicos y otra cosa es que una comunidad como la nuestra necesite una facultad de Medicina", ha indicado.