El rector de la UPNA pide renovar el convenio plurianual y Chivite confía en alcanzar un "acuerdo político necesario"

PAMPLONA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), Ramón Gonzalo, ha pedido un nuevo convenio de financiación plurianual, que culmina este año pero que se ha prorrogado durante uno más, que ha definido como "clave para el futuro de la UPNA y fundamental para el desarrollo de Navarra".

Por su parte, la presidenta del Ejecutivo foral, María Chivite, ha confiado en que esta prórroga permita "preparar una acuerdo político necesario", ya que es una cuestión que deberá aprobarse en el Parlamento de Navarra.

Así se han pronunciado durante el acto de apertura del curso académico de la UPNA que ha tenido lugar este viernes al mediodía en el Aula Fernando Remacha, en el edificio de El Sario del centro académico.

En su intervención, el rector de la UPNA, Ramón Gonzalo, ha destacado que el estado de alarma por el Covid-19 ha supuesto un "enorme desafío" para el centro, que "tuvo que adaptarse en tiempo récord a la docencia online", lo que "ha sometido a mucha presión a los colectivos de la universidad" que "han respondido de forma admirable, muchas veces a costa de un trabajo extenuante". En este sentido, ha valorado que "en conjunto la respuesta de la comunidad universitaria ha sido ejemplar para superar esta situación" si bien ha reconocido que "en algunos casos se han producido disfunciones".

Ha remarcado, además, que los problemas económicos, sociales y tecnológicos del alumnado han sido uno de los "ejes centrales" de la actuación de la UPNA para "garantizar que ningún estudiante perdiera este curso académico", a lo que se ha sumado el "esfuerzo para mitigar" los problemas con las más de 1.700 prácticas que estaban en desarrollo.

El rector ha aclarado que las medidas excepcionales adoptadas "no significan renunciar a nuestra identidad como universidad presencial", que ha considerado "fundamental en la transmisión de conocimiento al estudiantado".

Asimismo, ha destacado las "enseñanzas positivas" de la pandemia, entre las que ha citado el potencial del mundo digital en la docencia, si bien ha señalado que "es necesario realizar cambios metodológicos importantes que permitan adaptar las clases a las nuevas tecnologías". A ello, ha sumado que la transformación digital de la UPNA "se ha visto agilizada" así como el valor del capital humano de la institución.

El rector se ha mostrado convencido de que "nos hemos preparado de la mejor manera posible" con el objetivo de "que la docencia sea 100% presencial, segura y responsable", para lo cual se han establecido una serie de medidas sanitarias y un plan de contingencia que "posibilita el equilibrio entre una enseñanza de calidad y la protección del estudiantado y el personal".

Ramón Gonzalo ha puesto en valor el "importante esfuerzo económico" realizado para mejorar las dotaciones del centro, para lo cual, ha subrayado, "necesitamos de la complicidad del Gobierno de Navarra" para que parte de los fondos Covid estatales "permitan que la UPNA afronte el curso con las mejores condiciones posibles".

En este sentido, ha afirmado que "una inversión decidida y sin tapujos por la universidad, su conocimiento e innovación es una apuesta segura y de futuro" y ha abogado por un "cambio de paradigma y desarrollar un modelo económico basado en el conocimiento que nos permita salir de esta crisis".

El rector de la UPNA ha remarcado que un nuevo convenio "es clave para el futuro de la UPNA, fundamental para el desarrollo de Navarra y eje estratégico para salir de la crisis en la que nos encontramos".

Ha resaltado, además, la "apuesta estratégica" para "fortalecer el sector publico biosanitario con la consolidación del grado de Medicina" y que pasa, ha dicho, por un nuevo convenio de financiación y una estrategia con Salud "que permita incorporar profesionales sanitarios a la estructura docente de la universidad".

Finalmente, el rector ha hecho un llamamiento a la "solidaridad y responsabilidad de toda la comunidad universitaria, en especial el estudiantado", y ha subrayado que "las actitudes fuera de la UPNA afectan a la UPNA".

"LA UPNA DEBE ESTAR BIEN FINANCIADA"

Por su parte, la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha destacado que la UPNA "debe estar bien financiada para acometer una planificación estratégica y a largo plazo de sus prioridades". En este sentido, ha indicado que la prórroga del convenio de financiación plurianual durante un año "servirá para preparar una acuerdo político necesario" en el Parlamento foral.

La presidenta ha afirmado que Navarra es la región "que más gasto social dedicó el año pasado" con 3.421 euros por habitante, y ha destacado que, durante 2020, ya se ha dedicado 236 millones de euros más de gasto que el año pasado, una cifra que "subirá de forma notoria para el cierre de este ejercicio presupuestario".

Asimismo, ha resaltado la implantación de Grado de Medicina "que se ha demostrado atractivo para estudiantes de Navarra y el conjunto del Estado". Ha señalado que el "próximo hito" será la construcción, a partir de la próxima primavera, del edificio que albergará la facultad y que, junto con el CHN, "servirá para formar a nuevo profesionales que contribuyan a seguir haciendo de nuestro sistema de salud público una referencia".

Ha subrayado que la pandemia del coronavirus ha puesto a prueba a equipos gestores de todo el mundo, si bien ha optado por "una visión optimista pegada a la realidad". En este sentido, ha reconocido que "el numero de contagios es creciente" y ha remarcado que a su ejecutivo "no le va a temblar la mano a la hora de tomar las medidas que sean necesarias".

La presidenta ha llamado a "no quedarnos en el catastrofismo" y ha afirmado que "las generaciones que hoy se formen en la universidad no vivirán estigmatizadas por el Covid" sino que serán personas "más flexibles" capaces de "vivir en un mundo volátil y complejo". En este sentido, ha asegurado que "hay más alumnos responsables que irresponsables" y ha manifestado que "una sociedad envejecida como la nuestra no puede caer en la tentación de culpar a los jóvenes por el mero hecho de ser jóvenes".

La presidenta ha destacado, además, el "esfuerzo" de la UPNA para su adaptación a la docencia no presencia así como la celebración de la EvAU "en un marco de seguridad". Ha puesto en valor también que la UPNA ha sido "la primera universidad en comenzar las clases de forma presencial" así como sus ayudas al alumnado afectado por crisis.

En este sentido, ha resaltado que uno de los empeños de su Gobierno es que la universidad "sea accesible para toda la ciudadanía independientemente de su situación social o económica". La educación superior, ha dicho, es "un ascensor social que permite a los más preparados desempeñar las tareas más relevantes" y "mejora la sociedad en su conjunto desde dentro a través de la innovación".

María Chivite ha señalado que su ejecutivo es "un gobierno de coalición y en minoría y en mitad de una pandemia global; tres factores que nos hacen sentir hondo, pensar alto y hablar claro". En este contexto, ha enmarcado la creación del Plan Reactivar Navarra "para la prosperidad de Navarra con el concurso de la sociedad y esta fábrica de conocimiento que es la UPNA". "Si entre todos sumamos voluntades, esfuerzo, inteligencia y talento allanaremos el camino de la reactivación", ha resaltado.