La Red de Teatros de Navarra presenta la programación del circuito Sendaberri que se desarrollará en 32 localidades

Este ciclo que incluye 65 actuaciones de circo, danza y teatro

PAMPLONA, 29 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Red de Teatros de Navarra ha presentado este jueves el programa 'Sendaberri, Nuevos paisajes escénicos - Paisaia eszeniko berriak 2024', un programa propio de la entidad diseñado en colaboración con el Departamento de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Navarra cuyo objetivo principal es "enriquecer y complementar" la programación habitual de los espacios escénicos de la Red. El ciclo incluye 65 propuestas de circo, danza, teatro, teatro de objetos o teatro multimedia de 14 compañías.

El Departamento de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra financia con 100.000 euros el programa de la Red de Teatros de Navarra, que en esta edición se complementa con 92.000 euros aportados por los espacios escénicos participantes. Un presupuesto total de 192.000 euros que se destinan íntegramente a la programación.

El director general de Cultura - Institución Príncipe de Viana, Ignacio Apezteguía, ha participado en la presentación de la programación del Circuito Sendaberri llevada a cabo en el Centro Cultural de Noáin, acompañado del presidente de la Red, Asier Costa; del concejal de Cultura del Ayuntamiento de Noáin (Valle de Elorz), Luis Maya Armendáriz; del gestor del circuito, Iker Bengotxea; así como de algunas de las compañías participantes en la programación.

La programación de 2024 está formada por 65 propuestas de circo, danza, teatro, teatro de objetos o teatro multimedia de 14 compañías. Propuestas destinadas a todo tipo de públicos que podrán verse en 32 espacios escénicos de la RTN y que vendrán acompañadas de encuentros con el público o actividades previas a la función como talleres o charlas sobre las temáticas abordadas o los procesos creativos llevados a cabo, explica en un comunicado el Gobierno de Navarra.

Para llegar a esta programación final se han tenido en cuenta los proyectos recibidos a través de la convocatoria lanzada el pasado octubre, y otra serie de trabajos vistos y propuestos a valoración por las diferentes personas y comisiones que forman el equipo involucrado en el proceso. La entidad diseña la programación siguiendo criterios como "la descentralización de la oferta por todo el territorio, el equilibrio entre los géneros ofrecidos o un especial apoyo a las compañías y artistas de Navarra".

PROGRAMACIÓN DE 2024

La danza llega de la mano de dos propuestas que tuvieron su nacimiento en el programa DNA del Gobierno de Navarra. 'Together to get there' de Akira Yoshida & Lali Ayguadé, busca "crear un lazo de cercanía, empatía y emoción con el público, mostrando la complejidad humana desde su simpleza" (Leitza, Valtierra y Burlada). Por su parte, la compañía iXa propone con su espectáculo 'NIk.Eu 2.0' un lugar donde "la masculinidad del individuo se deconstruye" (Mutilva, Burlada, Zizur Mayor, Lodosa, Sangüesa y Berriozar).

Las propuestas de circo contemporáneo llegan con el espectáculo 'Yûgen' de la compañía La Banda (Los Arcos, Etxarri-Aranatz, Mutilva, Lesaka) con su reflexión sobre "los muros en la sociedad actual" y el espectáculo 'Rube', de la compañía Alodeyá, donde física y circo se funden con el humor.

En el lado más teatral, la compañía Boga-Boga pondrá en escena su trabajo 'Llueven Vacas - Behi Jasa' con una historia en la que la violencia de género es el pan de cada día (Peralta, Corella, Castejón y Murchante). Producciones Maestras y su trabajo 'Como un pez - Arrain bat bezala' cuenta la historia de Marcial, trabajo que se complementará con un taller con AFAN (Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer y otras Demencias) con el objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre la realidad de las demencias en general y, en particular, del Alzheimer, (Berriozar y Alsasua, en euskera; Cintruénigo, Peralta y Estella en castellano).

Iluna Producciones trae 'Ezkaba', historia y memoria sobre los hechos ocurridos en la fortaleza del monte San Cristobal; como actividad paralela al espectáculo en los días previos a la función se realizará una charla tratando de abarcar todos los datos del penal de Ezkaba (Viana, Alsasua, Irurzun, Noáin, Tafalla, San Adrián, Ribaforada, Cintruénigo). Yarleku Teatro presenta 'La niña 104 - 104. Haurra', una historia dirigida al público infantil y familiar que trata "la explotación infantil, las identidades, la importancia del apoyo mutuo y el valor de la creatividad para afrontar situaciones difíciles" (Huarte, Bera, Etxarri-Aranatz y Leitza en euskera y en Azagra, en castellano).

Entre las propuestas de teatro contemporáneo o nuevos lenguajes, Ion Iraizoz presenta 'Simulacro', una obra híbrida que mezcla el lenguaje teatral con el audiovisual a través de dos personas que "crean su propia ficción, su pequeño mundo de simulacros donde la vida sucede de manera controlada" (Sangüesa, Villava y Tafalla). Además, la compañía ofrecerá en alguna de las localidades un taller sobre el uso del audiovisual en la escena teatral contemporánea. La compañía Pez Limbo ofrecerá 'Marea Baja - Itsas Behera' (en Corella, Irurtzun, y Villava), una comedia que trata la necesidad de existir a pesar de todo.

En el ámbito de teatro visual o de objetos, Estefanía de Paz Asín se pone en la piel de 'Olvido Flores' que contará cómo la troupe de 50 artistas del Circo Anastasini que había llegado a Lodosa desapareció sin dejar rastro, espectáculo que vendrá acompañado de un encuentro con el público explicando el proceso de creación del mismo y su búsqueda documental (Aoiz, Zizur Mayor, Beriáin, San Adrian, Ansoáin y Berrioplano). 'Entrañas' de El Patio Teatro, y su breve paseo por el cuerpo humano; un viaje al interior de nuestro interior (Zizur Mayor, Los Arcos, Viana y Noáin), y 'Manual' de la compañía uruguaya Coriolis, espectáculo de teatro visual y gestual, sin texto con el protagonismo de las manos como materia prima creadora (Viana, Aoiz, Huarte, Villava). Sus espectáculos se han presentado en España, Portugal, Canadá, Chile, Brasil, Argentina, Colombia, México y Uruguay. Ha recibido premios, reconocimientos y menciones a nivel nacional e internacional.

Finalmente se presentará una propuesta de teatro multimedia en euskera con la compañía Logela Multimedia y su 'Anbotoko Mari', una obra que combina teatro, video-animación, interacción y música (Berrioplano, Tafalla, Bera, Noáin).

PRIMER FIN DE SEMANA

La programación echa a andar este fin de semana con el espectáculo 'Marea Baja' de la compañía Pez Limbo el 1 de marzo en el Centro Cultural de Corella. El sábado día 2 Ion Iraizoz estará en el Auditorio del Carmen de Sangüesa con su 'Simulacro' tras haber ofrecido un taller previo sobre el uso del audiovisual en la escena teatral contemporánea, y el domingo en Huarte podremos disfrutar de 104. Haurra, en euskera.

Toda la programación podrá consultarse en la web www.sendaberri.com, en la agenda de la web oficial de la Red de Teatros de Navarra, así como en las páginas web municipales de los espacios escénicos participantes, a través de las cuales también se podrán adquirir las entradas a los espectáculos y la información sobre las actividades paralelas programadas.