Reducir las energías fósiles, promover el sector eólico y la economía circular, retos para la sostenibilidad en Navarra

Publicado 27/03/2019 17:28:32 CET

Expertos nacionales e internacionales participan en una jornada sobre sostenibilidad en la empresa de la Universidad de Navarra

PAMPLONA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

"Disminuir el consumo de energías fósiles, fortalecer el sector eólico y promover la economía circular son los tres grandes retos para la sostenibilidad en Navarra". Así lo ha explicado este miércoles la directora general de Política Económica y Empresarial y Trabajo del Gobierno de Navarra, Izaskun Goñi, durante su intervención en I Jornada de Sostenibilidad en la Empresa organizada por la Facultad de Económicas de la Universidad de Navarra.

Asimismo, ha afirmado que la Comunidad foral "ya destaca por tener una industria específica de economía circular". "En Navarra se recicla de todo, desde neumáticos hasta plásticos pasando por las cáscaras de huevo, y todo esto con facturaciones muy altas", ha destacado.

En el plano industrial, ha indicado que "son necesarias más políticas públicas proactivas, como las que ya existen en Navarra, que incentiven la inversión en energías renovables y la compra de vehículos eléctricos para particulares y empresas". Por otro lado, ha señalado que el siguiente reto para ser más sostenible reside en "la creación de un plan estratégico de captación y retención del talento". "Somos buenos reteniendo, pero somos muy malos atrayendo talento", ha afirmado.

Por su parte, María Mendiluce, directora general de la sección de Clima, Energía y Economía Circular del Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD, por sus siglas en inglés), ha subrayado que "para que el desarrollo sea sostenible tiene que ser primero rentable". En esa línea, ha dicho que "no tiene sentido que el sector industrial no esté incluido en los planes de sostenibilidad". Asimismo, la experta del WBCS ha llamado a los empresarios a "ser más sostenibles". "Desafortunadamente muchas empresas solo se ponen a trabajar en temas de sostenibilidad cuando existe una regulación o cuando la opinión pública les obliga", ha explicado.

En este sentido, Alberto Andreu, senior advisor de EY y profesor de la Universidad de Navarra, ha afirmado que "no vale solamente cumplir la ley". A su juicio, el gran reto que tienen las organizaciones es la responsabilidad en la toma de decisiones. "Se están tomando medidas en función de rentabilidad, pero algunas veces no se tiene claras las líneas rojas. Hemos sido muy laxos en el cómo se toman las decisiones, siempre pensando en los beneficios y no en las implicaciones morales. Las compañías tienen que ser coherentes con lo que dicen y lo que hacen", ha apuntado.

De igual manera, el director general de Timac Agro España, Ricardo Llátser, ha afirmado que "es necesario invertir en investigación para crear productos que sean más efectivos y sostenibles" y ha puesto como ejemplo el trabajo que se está haciendo desde la Cátedra Timac Agro - Universidad de Navarra en la que se estudia cómo conseguir con productos ecológicos "los mismos resultados que con productos no tan amigables para el medio ambiente".

La jornada, en la que han participado más de un centenar de empresarios, académicos y alumnos, se enmarca dentro del 'Social Innovation Summit. Mazingira', actividad organizada por los alumnos del programa Leadership and Governance del grado de Economía de la Universidad de Navarra. 'Mazingira' es un evento que busca que empresas y expertos se reúnan para "interactuar y compartir visiones acerca de los nuevos retos en materia de sostenibilidad".

El nombre, que significa 'ecosistema' en suahili, "responde a ese deseo de los alumnos de crear un ecosistema en el que los distintos actores sociales puedan proponer ideas para crear un mundo más sostenible", ha explicado en una nota la Universidad de Navarra.

En esta primera edición, los alumnos de distintas facultades han tenido la oportunidad de resolver un reto planteado por la empresa navarra MRA: la creación de una ciudad sostenible que funcione con economía circular. Los estudiantes han abordado distintas partes del problema para crear una solución conjunta.