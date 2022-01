Remírez defiende que Pamplona es "segura" y dice, sobre denuncias contra 'menas', que hay que ver a qué se refiere Maya

Afirma que las palabras del alcalde "son impropias de un responsable público"

PAMPLONA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha defendido este miércoles que Pamplona y la Comunidad foral son "seguras" y ha dicho, sobre la advertencia del alcalde de la capital, Enrique Maya, de denuncias contra menores extranjeros no acompañados ('menas') por cometer agresiones, que "tendremos que ver a qué ámbito se refiere, qué tipo de delitos o qué no tipo de delitos".

"Eso, cuando tengamos exactamente a qué ámbitos se refiere y en qué ámbito temporal se refiere, si estamos hablando del último mes, el último año, los últimos tres años, los últimos tres meses, veremos qué datos tenemos encima de la mesa para solucionarlo", ha afirmado Remírez, a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno.

El consejero ha afirmado que "en Navarra viven y conviven más de 100.000 personas navarras de origen extranjero, personas que viven, trabajan y conviven en nuestra comunidad, que son fundamentales para el mantenimiento de muchos de los servicios esenciales de nuestra comunidad, personas que están garantizando el presente y el futuro de la Comunidad foral".

Tras ello, Remírez ha asegurado que "el Gobierno de Navarra no va a permitir que se criminalice a una sexta parte de nuestra población, que se altere la convivencia y que se extienda la sombra de sospecha a más de 100.000 personas en la Comunidad foral".

Según el consejero, "las últimas declaraciones de Maya son impropias de un responsable público, que se debiera caracterizar por ser riguroso, moderado y buscar siempre espacios de solución".

Javier Remírez ha asegurado que "no es verdad que la casi totalidad de los delitos los cometen personas no nacidas aquí". "Según datos del Ministerio de Interior relativos a 2020 y previos, tres cuartas partes de los delitos cometidos en Navarra corresponden a personas nacionales, lo que se elevaría a un 84% si incluimos a las personas que son de otros países del continente europeo", ha afirmado.

Además, el consejero ha subrayado que "Navarra y Pamplona son espacios seguros, así lo percibe la inmensa mayoría de la ciudadanía navarra, un 83%, según la última encuesta de satisfacción sobre los servicios de la comunidad".

Igualmente, el consejero ha indicado que "en 2021 se han reducido los delitos respecto a 2020 y respecto a 2019". "En 2021, los delitos acumulados al tercer trimestre suponen una reducción del 15% de media de los delitos en Navarra y un 29% de reducción de los delitos cometidos en Pamplona respecto a 2019 -año previo a la pandemia", ha asegurado.

Javier Remírez ha asegurado que el Gobierno de Navarra "trabaja y trabajará de manera coordinada con todas las administraciones, Ayuntamiento de Pamplona, incluido para trabajar por la seguridad ciudadana, cada uno en el ámbito de nuestra responsabilidad, porque también el Ayuntamiento de Pamplona tiene una responsabilidad en la seguridad ciudadana".

Además, el consejero ha mostrado "la satisfacción por el trabajo intenso, dedicado, profesional y productivo de las fuerzas policiales, tanto a nivel local, como Policía Foral, Guardia Civil y Policía Nacional, que hacen posible este alto grado de seguridad ciudadana en Navarra".

Remírez ha afirmado que esto "no quita para que sigamos trabajando espacios concretos de mejora en el ámbito de la seguridad, ya sea a nivel territorial o de ciertas circunstancias, apelamos a la responsabilidad como responsables públicos, a la no extensión de discursos que alteran la convivencia, y a no trasladar a la opinión pública mensajes de criminalización o de extender la sombra de la sospecha a más de 100.000 navarros de origen extranjero que son fundamentales para nuestra Comunidad".

En ese sentido, ha explicado que "el martes hay una reunión a instancias de la consejera de Derechos Sociales con el alcalde de Pamplona para ver en qué términos se recogen sus dudas, en qué términos quiere plantear, en qué contextos, a qué ámbitos se refiere, si a unos o a otros, todavía no sabemos a qué se refiere para trabajar en la mejor línea, trabajo que ya se está realizando tanto a nivel policial como a nivel de los servicios sociales del Gobierno de Navarra y del Ayuntamiento, que trabajan en buena sintonía, con un objetivo común que es tratar de solucionar y regularizar y avanzar en ámbitos de la cohesión social y la seguridad ciudadana".

Javier Remírez ha pedido que "hablemos con datos y no juguemos con el miedo de la población, comprando mensajes que son impropios y me sorprende en una persona como Enrique Maya y de una formación que se dice moderada como UPN".

Sobre la posibilidad de que este asunto derive en una crisis institucional, Remírez ha dicho que "vamos a seguir trabajando con el ayuntamiento, por supuesto con el alcalde, en este y otros asuntos, y seguiremos trabajando, en buena lid, con mucha satisfacción, en cuanto a los resultados en el ámbito policial, y desde el punto de vista preventivo de los servicios sociales del Gobierno de Navarra y del Ayuntamiento, y de las políticas de convivencia que está impulsando el Gobierno de Navarra".

Remírez ha apuntado que el Ayuntamiento de Pamplona firmó recientemente la Carta de Protección a la Infancia, que "protege a los colectivos más vulnerables, como los menores de edad, y no hablemos de los menores que llegan en circunstancias muy complicadas en muchos aspectos". "Hay más de 260 personas tuteladas por el Gobierno de Navarra y en la inmensa mayoría ha habido recetas de éxito de integración en la Comunidad foral. Por supuesto que puede haber espacios donde mejorar la seguridad ciudadana, en el ámbito territorial o en otros aspectos, ahí vamos a estar siempre, pero cuidemos mucho el lenguaje y más si somos responsables públicos. No extendamos una sombra de sospecha a más de 100.000 personas en Navarra, porque además de ser injusto es impropio de instituciones responsables", ha afirmado.