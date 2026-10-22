Remírez dice que el Gobierno de Navarra "escucha, corrige cuando es necesario y se somete a control"

Archivo - Javier Remírez, en una imagen de archivo - EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero, consejero de Presidencia e Igualdad y portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha afirmado que el Ejecutivo foral "escucha, corrige cuando es necesario y, por supuesto, también se somete a control", y que "siempre ha trabajado por fortalecer la confianza en las instituciones".

Así se ha pronunciado este jueves, durante el pleno parlamentario, en respuesta a una interpelación sobre política general en materia de regeneración democrática, calidad institucional, transparencia y fortalecimiento del Estado de derecho formulada por el PPN.

Según Remírez, "hablar de regeneración democrática" es hablar sobre "cómo un gobierno ejerce el poder, quién lo controla y de cómo respondemos también al conjunto de la ciudadanía". Este Gobierno, ha dicho, "siempre ha trabajado por fortalecer la confianza en las instituciones".

"Y siempre hemos tenido claro que la confianza es una cuestión que hay que ganársela día a día, y más en un contexto especialmente preocupante como el que nos encontramos, con el auge del autoritarismo de la ultraderecha", ha señalado, tras destacar que "diversos estudios internacionales nos están advirtiendo de que ese modelo -al que ustedes estamos viendo que secundan, señor García- está provocando un retroceso democrático y un claro deterioro de la libertad de expresión en muchos lugares de nuestro planeta".

A su juicio, "es fundamental prestar atención a la desafección que la ciudadanía siente por los asuntos políticos, así como la creciente polarización y a la facilidad con la que circulan bulos y mentiras que, de manera interesada, siguen condicionando el debate público".

"Somos plenamente conscientes de que la desconfianza también puede ser fruto de los errores, compromisos incumplidos o explicaciones escasas. En este sentido, este Gobierno sabe que quienes gobernamos tenemos que asumir nuestra propia responsabilidad. El Gobierno de Navarra, y así lo está haciendo, escucha, corrige cuando es necesario y, por supuesto, también se somete a control", ha remarcado el vicepresidente.

En este sentido, Remírez ha realizado un repaso de las medidas desarrolladas en materias como transparencia, participación, rendición de cuentas, ética pública, lucha contra la desinformación o atención a la ciudadanía. "La responsabilidad de este Gobierno es que la ciudadanía pueda conocer, participar, comprobar y exigir para lograr, en definitiva, una mejor democracia", ha señalado, tras añadir que "un gobierno responsable es aquel que está dispuesto a cambiar lo que no funciona".

Por su parte, el parlamentario del PPN Javier García ha considerado que "la calidad democrática empieza por decir la verdad y termina por asumir responsabilidades", y ha planteado "dónde está la responsabilidad de un Gobierno acabado, agotado, manchado por los casos de corrupción". Entre otras cuestiones, ha preguntado "quién va a asumir" responsabilidades sobre los túneles de Belate y "cómo se puede hablar de regeneración democrática mientras blanquea a sus socios y evita exigirles responsabilidades" -en referencia a EH Bildu-.

Javier Esparza, de UPN, ha considerado que "este Gobierno ha hecho uso del autoritarismo desde que llegó"; hace "políticas de ultraizquierda; limita la libertad de expresión; amenaza nuestras libertades; y bulos y mentiras son su hoja de ruta permanente". A su juicio, "transparencia es que Cerdán cuente lo que ha hecho" y que Chivite "cuente lo que sabe y no nos ha contado". Además, ha planteado "qué calidad democrática puede haber en Navarra" cuando el PSN "normaliza una formación política como Bildu".

Desde el PSN, Ramón Alzórriz ha afirmado que esta interpelación "es una farsa de un partido que no cree ni quiere la transparencia, que no la ha practicado cuando gobierna y que la bloquea y la manipula donde gobierna". "Hablan de pactos con EH Bildu, pactos en democracia, pactos después de 15 años desde que ETA ya abandonó las armas, y ustedes siguen utilizándola sistemáticamente para mantenerse en política", ha indicado, tras criticar que "ustedes pactan con Vox", que entre otras cuestiones "niega la violencia machista". "¿Esa es su regeneración democrática?", ha cuestionado.

Irati Jiménez, de EH Bildu, ha afirmado que "lo que hoy nos presenta el Partido Popular es un claro ejemplo de oxímoron: PP y transparencia, PP y control de la gestión de dinero público, PP y división de poderes, PP y ejemplaridad". A su juicio, "la regeneración democrática no vendrá de la mano del PP y de Vox". "Eso lo sabemos nosotros, y me atrevo a decir que también lo sabe UPN", ha añadido. Según ha apuntado, "para desterrar prácticas contrarias a la ley o malas prácticas se necesita una nueva cultura política. Una política que, de hecho, EH Bildu pone en práctica", ha dicho.

Por parte de Geroa Bai, Blanca Regúlez ha señalado que, entre otras cuestiones, para "una buena regeneración democrática es necesario el respeto a la legalidad, que se garanticen los derechos fundamentales, la seguridad jurídica y el control de los poderes públicos". "Ninguna institución ni ningún cargo público puede situarse por encima de la ley", ha reivindicado, tras considerar que el autogobierno es una "forma de acercar las decisiones políticas a la ciudadanía navarra". "Y quienes nieguen nuestro autogobierno están negando la calidad democrática que desde Geroa Bai queremos para Navarra, por la cual seguiremos trabajando", ha dicho.

Miguel Garrido, de Contigo-Zurekin, ha indicado que "no es para tomarse muy en serio" que el PP hable de regeneración democrática. Según ha añadido, "hay una discusión dentro de los grupos progresistas sobre si para disputar el poder con la derecha debemos utilizar sus mismas herramientas y rebajarnos al fango político, o no debemos hacerlo". A su juicio, "si caemos en el fango político que nos proponen, podremos ganar alguna batalla, pero perderemos la guerra más importante, que es la ideológica y la cultural".

Desde el Grupo Mixto (Vox), Emilio Jiménez ha remarcado que la regeneración democrática "se demuestra con hechos, con transparencia real y con responsabilidad política cuando se producen abusos". "Exigimos instituciones al servicio de los ciudadanos y no de los intereses de los partidos que gobiernan", ha señalado, tras añadir que "podemos esperar de Pedro Sánchez y los socialistas cualquier acción criminal en este tiempo". "Su corrupción es galopante, su miseria moral empapa y sus sillones están impregnados de sangre, sangre inocente", ha subrayado.