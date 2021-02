Remírez dice que el Gobierno se somete al control parlamentario sobre los fondos europeos y que no hay "mala fe"

PAMPLONA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha manifestado este miércoles, ante las quejas de grupos parlamentarios de que "no hay transparencia" en la gestión de los fondos europeos, que "como Gobierno estamos sometidos al control parlamentario" y que "no ha habido mala fe" por parte del Ejecutivo.

En la rueda de prensa tras la sesión del Ejecutivo, Remírez ha comentado que "en la gestión de los fondos estamos en una etapa de concreción, de interlocución con los Ministerios para trabajar los proyectos que presenta Navarra y en los proyectos que suponen alianza público-privada, que son proyectos interesantes para que estemos en situación de discreción".

Según ha defendido, "no hay ningún tipo de intención de falta de transparencia, sino la máxima que permite la situación". Y ha añadido que "siempre estamos dispuestos al control parlamentario, pero distingamos ámbitos competenciales".

El consejero ha expuesto que hay respuestas desde el Gobierno a los grupos que "pueden ser mejorables", pero "lo importante es que estamos en una labor de concreción e interlocución, lo que es el tiempo del trabajo interno, discreto para conseguir el máximo de fondos para Navarra". "No queramos correr", ha pedido, para añadir que el Ejecutivo "siempre está dispuesto a responder ante la labor de control de los grupos parlamentarios".

Ha explicado que "en la gestión de los fondos europeos se ha producido una evolución desde finales del año pasado a ahora, a nivel de conocimiento, de gestión del Gobierno central, de reuniones en enero para los órganos de gestión, se han ido produciendo los ajustes necesarios...". "Ha habido un trabajo previo del Gobierno y ahora estamos en la fase de interlocución con el Ministerio y con los agentes económicos y sociales para la alianza público-privado", ha insistido.

Javier Remírez ha manifestado que entiende que "puede haber alguna situación de confusión, pero no ha habido mala fe por parte del Gobierno, nos hemos ido adaptando a las circunstancias".

Por su parte, el vicepresidente segundo del Ejecutivo, José María Aierdi, ha indicado que "la Unión Europea aún no ha aprobado los reglamentos que van a gestionar los fondos Next Generation, que se publicarán la semana que viene", por lo que "las condiciones normativas que van a regular los fondos no son de conocimiento público".

Ha indicado que "lo que ha venido haciendo el Gobierno de Navarra es prepararse para una situación que todavía no ha llegado". "Nos gustaría correr mucho más pero hasta que no tengamos las reglas del juego es difícil anticiparnos a esa realidad e informar como nos gustaría a los grupos parlamentarios", ha dicho.

Javier Remírez, finalmente, ha querido resaltar que "ha habido más de mil preguntas escritas respondidas por el Gobierno y que estamos hablando de una respuesta que parece ser que no ha sido del todo satisfactoria".