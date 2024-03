Rescatadas cuatro personas tras caer ladera abajo con su vehículo en Lesaka

PAMPLONA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de emergencias de Navarra han localizado y rescatado a cuatro personas que habían caído ladera abajo con su vehículo aproximadamente 100 metros la noche del sábado al domingo tras salirse de una pista forestal por la que circulaban en Lesaka.

La sala de gestión de emergencias de SOS Navarra ha recibido aviso del siniestro a las 1.16 horas de la madrugada del domingo y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de los parques de Oronoz y Cordovilla y del Grupo de Rescate Técnico de Bomberos, un grupo de bomberos voluntarios de Lesaka, un equipo médico de Lesaka, una ambulancia de soporte vital básico y patrullas de la Policía Foral, según ha informado el Gobierno de Navarra.

A la llegada de los servicios de emergencia, tres de los cuatro ocupantes del vehículo se encontraban fuera del mismo y aparentemente ilesos o con heridas de poca consideración, por lo que no han requerido traslado. El cuarto ocupante, un varón de 17 años que sufre policontusiones de pronóstico reservado, no podía salir por sus propios medios y ha tenido que ser evacuado en camilla. Debido a la dificultad del terreno, el rescate no ha finalizado hasta las 4.29 horas, cuando efectivos de bomberos han llegado hasta la ambulancia de soporte vital básico que ha trasladado al joven al Hospital Comarcal del Bidasoa en Irun.

El siniestro vial se ha producido cuando, por causas que se investigan, el vehículo circulaba por una pista forestal en Lesaka y se ha precipitado ladera abajo desde aproximadamente 100 metros. Efectivos de la Brigada de Atestados de la comisaría de Pamplona de la Policía Foral investigan las causas del accidente e instruyen las diligencias del siniestro.