La revista 'Axioms', cuyo editor jefe es el catedrático de la UPNA Humberto Bustince, entra en el ránking de calidad JCR

PAMPLONA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La publicación internacional sobre matemáticas, lógica matemática y física matemática 'Axioms', cuyo editor jefe es el catedrático de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) Humberto Bustince Sola, acaba de ser aceptada para su inclusión en el Science Citation Index Expanded (SCIE) del servicio en línea de información científica 'Web of Science'.

Se trata de "un hito", en palabras de Humberto Bustince, "posible gracias a la colaboración de numerosos talentos internacionales".

De este modo, los artículos publicados a partir este año tendrán índice de impacto en el Journal Citation Report (JCR), que como es sabido, es el ránking de referencia sobre la calidad de las revistas. Por otro lado, los artículos publicados a partir del volumen 8 (2019) serán indexados en la 'Web of Science Core Collection'.

La publicación 'Axioms', de acceso libre con revisión por pares, publica cuatro volúmenes al año y está también incluida en la base de datos Scopus, con un 'citescore' (promedio anual de citas de artículos recientes de una revista) de 1.7.

CALIDAD, COLABORACIÓN Y RECONOCIMIENTO

"La revista Axioms es relativamente joven, puesto que su primer volumen apareció en 2012. Por ello, es muy relevante que haya conseguido ser incluida en el Journal Citation Report", apunta Humberto Bustince.

"Esta inclusión solo se logra demostrando, por una parte, una calidad sostenida en la publicación de artículos, lo que implica un proceso de revisión serio y fiable. Además, la revista ha de mostrar también un impacto en la comunidad científica, donde debe ser reconocida como una buena publicación", continúa el catedrático.

"Este reconocimiento solo ha sido posible a través del trabajo y la colaboración de numerosos investigadores internacionales de muy diferentes áreas, que han corrido el riesgo de publicar trabajos de alto nivel en una revista fuera del Journal Citation Report, por considerar que de esta forma podría obtenerse una buena difusión de los mismos. La inclusión en el SCIE es un reconocimiento a este trabajo de calidad", concluye el catedrático de la UPNA.

Actualmente Humberto Bustince es miembro de los comités editoriales de las siguientes revistas científicas: 'Information Fusion', 'IEEE Transactions on Fuzzy Systems', 'Fuzzy Sets and Systems', 'Granular Computing' e 'International Journal of Computational Intelligence Systems'. También es editor jefe de la revista 'Mathware and Soft Computing'.