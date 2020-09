El sábado se estrena la obra de la ganadora del Concurso de Textos Teatrales para público infantil de Ayuntamiento y ENT

PAMPLONA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La historia de una niña que quiere tener una hermana y que busca ayuda en la Luna y unos pequeños genios para conseguir su deseo. Es la sinopsis de 'Ilargiaren atzean', de Maialen Díaz, obra ganadora del Concurso de Textos Teatrales para público infantil de 2019, en la modalidad de euskera, que se estrena este sábado en la Escuela Navarra de Teatro. La sesión comenzará a las 18.30 horas en la Escuela Navarra de Teatro, con entradas al precio de 6 euros en taquilla o en www.laescueladeteatro.com. Grupos de 5 personas o más podrán adquirirlas por 5 euros, pero solo en taquilla.

Ayuntamiento de Pamplona y Escuela Navarra de Teatro organizan desde hace tres décadas este certamen de textos teatrales para público infantil, en castellano y euskera, con los objetivos de promocionar la dramaturgia dirigida a menores, contribuir a fortalecer y potenciar el teatro contemporáneo y aumentar la riqueza cultural y artística en el ámbito teatral desde la infancia, ha informado el Consistorio. Además del prestigio de ganar este certamen, el premio incluye la producción de la obra para poder representarla en los escenarios.

La concejala delegada de Cultura e Igualdad, María García-Barberena, la directora del espectáculo, Virginia Cervera, la coordinadora de la producción, María Sagüés, y la actriz Izaskun Mujika han presentado este miércoles la obra, que se pondrá en escena con todas las medidas preventivas y de seguridad necesarias en la actualidad para este tipo de eventos. Habitualmente el estreno de la obra ganadora de la modalidad en euskera se estrenaba en torno a la Semana Santa, aunque este año, debido a la crisis sanitaria de la Covid-19, se ha pospuesto a este mes de octubre.

'Ilargiaren atzean' cuenta la historia de Ilazki, una niña de 7 años que pasa más tiempo sola de lo que le gustaría. Por eso, echa de menos compartir su 'soledad' con una compañera de juegos, en este caso, una hermana. Su madre trabaja mucho y la niña cree que, si tuviese una hermana, el tiempo que pasa sola sería más fácil y divertido. Ayudada por la Luna y los geniecillos (mamurrok), Ilazki consigue cumplir su deseo y, casi de la nada, aparece Hilal, una niña que necesita una hermana, una madre, una familia. Virginia Cervera dirige este montaje, que cuenta como intérpretes con Sofía Díez, Patricia Enériz, Izaskun Mujika, Mónica Torre y la propia Virginia Cervera.

DRAMATURGA, ACTRIZ Y MAESTRE

Maialen Díaz es actriz, dramaturga y maestra de Educación Primaria. Formada en Interpretación en la Escuela Navarra de Teatro, obtuvo el Grado de Magisterio en Educacion Primaria en la especialidad de inglés y el Máster en Estudios Avanzados en Teatro. Además, cuenta con el diploma en Escritura Performativa con perspectiva de género y con formación académica en interpretación en el Laboratorio Teatral William Layton.

En el ámbito artístico, su experiencia abarca papeles de actriz en varias obras ('All cats are beautiful', 'Se me ha quedado un cuento enredado en la boca', 'El embrujado' o 'El placer es nuestro/Plazera gurea da'), así como de dramaturga ('La casa más pequeña', 'Herrimin' o 'Greta liburuzaina'). También ha impartido numerosos talleres de teatro para alumnado de ESO y de Educación Primaria.

El jurado destacó de 'Ilargiaren atzean' su rica escritura, su historia muy bien desarrollada, que está bien cerrada y que queda muy redonda. Además, es una trama que el público infantil al que se dirige entiende muy bien y expresada y desarrollada de una manera muy bonita. A todo ello, se unía la facilidad para poder representarla y llevarla a escena, ya que apenas tiene dificultad en su montaje.