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La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz - EUROPA PRESS
PAMPLONA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha afirmado que "estamos dando respuesta al pico de llegadas" de migrantes a El Hierro y que "estamos poniendo todos los recursos".
Así lo ha indicado este jueves, en respuesta a los medios de comunicación, durante un acto de campaña del PSN celebrado en Pamplona.
"Estamos acompañando, por supuesto, al Gobierno canario, también al Cabildo de El Hierro, con todos los recursos, con reuniones permanentes, con un sistema de atención humanitaria que está preparado y que está dando respuesta a esta situación y a este pico de llegadas, y también con un trabajo muy importante a nivel diplomático con los países de origen. Estamos dando respuesta", ha indicado.
Por otro lado, ha sido preguntada por el hundimiento de un buque con 7.000 toneladas de gasóleo en las proximidades de Ibiza, que ha provocado la muerte de un hombre. A este respecto, Saiz ha respondido que lo están "siguiendo muy de cerca". "Desde luego también teniendo que lamentar que ha habido ya un fallecido. Estamos monitorizando y acompañando la situación", ha manifestado.
En respuesta a los periodistas, ha remarcado que "en este momento estamos dando respuesta y vamos a ver cómo se va desarrollando" la situación en "las próximas horas". "No tengo más información en este momento", ha manifestado.