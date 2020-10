Salud advierte de que el sistema sanitario "ya está sufriendo" y prevé desprogramar actividad de cirugía no urgente

Induráin avanza que se abrirán centros de salud durante el fin de semana

PAMPLONA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Induráin, ha advertido de que el sistema sanitario, tanto en Atención Primaria como a nivel hospitalario, "ya está sufriendo los efectos del alto nivel de incidencia de semanas anteriores" y ha remarcado que "los datos de ocupación, con 401 personas hospitalizadas, 50 en la UCI, hablan por sí solos".

Según ha expuesto, "el alto volumen de ingresos empieza a no ser compensado con las altas, debido a la cantidad de hospitalizaciones, gravedad y duración". "La cosa va en serio como lo demuestran también las cifras de fallecimientos, 25 la semana pasada", ha subrayado Induráin, en una rueda de prensa en la que ha estado acompañada por el vicepresidente primero, Javier Remírez.

La consejera ha incidido en que la Comunidad foral "tiene un número de contagios elevado, unas cifras que es necesario rebajar sí o sí". Y ha afirmado que si bien las cifras de este lunes "han dado una tregua tras el pico del domingo, esta cifra de 500 no es en modo alguno sostenible".

En este sentido, ha afirmado que "el análisis semanal que haremos el miércoles indica que nuestra tendencia no es buena y que hay contenerla e invertirla" y ha insistido en que "urge cortar la cadena de contagios".

Ha afirmado así Induráin en que "hay que lograr una inflexión en las cifras y reducir los contagios porque todo esto tiene un impacto en el sistema asistencial evidente y preocupante".

Ante ello, ha manifestado que "la clave está en atajar esto de raíz, cortando el crecimiento de los contagios" y, teniendo en cuenta que "el efecto de las medidas van a tardar en llegar, se impone tomar otras medidas relacionadas con el propio sistema sanitario".

En esta línea, la consejera ha explicado que "cada nivel y centro tienen un plan de contingencia para mantener el equilibrio entre la atención Covid y no Covid y que está siendo activado de forma proporcional y gradual". Y ha asegurado que "la red de hospitales de Navarra se encuentra en estos momentos explotando al máximo todas las opciones que hay de habilitar espacios y personal de refuerzo".

A este respecto, ha avanzado que, aunque a lo largo de la semana se confirmará, "se ve difícil no tener que desprogramar cierta actividad de cirugía no urgente, no tanto en consultas, sino cirugía demorable para poder contar con recursos profesionales para atender a la contigencia del Covid". "Se trataría por el momento de un volumen limitado preservando lo no demorable", ha comentado.

En cuanto a la Atención Primaria, que "ya está llevando el peso de un importante numero de casos que no requieren hospitalización", la consejera de Salud ha afirmado que "se está trabajando formulas con los profesionales para abrir de forma sectorializada los centros de salud durante el fin de semana" para "facilitar la accesibilidad de la población" que puedan presentar síntomas y "el seguimiento de los casos". Según ha dicho, la medida comenzará este fin de semana y se prolongará según la evolución.