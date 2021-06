Salud amplía el rango de fechas disponibles y flexibiliza la elección del lugar para vacunarse en los grupos pendientes

PAMPLONA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sistema de citación para vacunarse frente al Covid-19 en Navarra permite desde este viernes acceder a un mayor rango de fechas para recibir la dosis en los nuevos grupos a los que se vaya abriendo la citación, cuya apertura se irá anunciando progresivamente y en cuya composición se agruparán tramos de edad.

La consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Induráin, ha anunciado la apertura de una "nueva fase" en el proceso de vacunación, coincidiendo con la época estival caracterizada por una "mayor flexibilidad, tanto por edades como por zonas y agendas para adaptarnos a la coyuntura de la ciudadanía". En esta fase se dará un "mayor protagonismo" en la autocita vía web.

Así, Induráin ha señalado que habrá "mayor flexibilidad y mas protagonismo social" y habrá "cambios organizativos y de citación con el objetivo de ser eficientes y mantener el objetivo de alcanzar una inmunidad de grupo suficiente en el mes de agosto para abordar con garantías el próximo otoño".

La consejera ha comparecido en una rueda de prensa en la que ha estado acompañada por la directora gerente del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, Marian Nuin, y la jefa de Servicio de Cuidados Asistenciales y Atención Domiciliaria, Ana Ariztegui.

Todos los ciudadanos del grupo de 30 a 39 años que no hayan sido contactados, así como las personas mayores de esa edad que no se hayan vacunado todavía, pueden entrar ya directamente en el sistema de cita sin necesidad de recibir el SMS que hasta ahora daba acceso a la plataforma de citación y que dejará de enviarse para anunciar la apertura del proceso en cada grupo. Salud sí recurrirá a estos mensajes, así como a llamadas telefónicas, como recordatorio posterior, con el fin de ofrecer la posibilidad de vacunarse a aquellas personas que no se hayan citado en un primer momento.

Esta ampliación en el rango de fechas se verá acompañada en las zonas rurales de un aumento en el número de días disponibles, al agrupar en determinadas localidades la actividad vacunal de las zonas básicas circundantes, "optimizando de este modo los recursos sanitarios y sin descartar repescas posteriores en esas zonas en función de la demanda".

Asimismo, las zonas básicas del área de Pamplona más alejadas de la capital tendrán la posibilidad de escoger los fines de semana alguno de los puntos de vacunación de Pamplona como lugar para recibir la dosis. Las zonas básicas que rodean a Pamplona se vacunarán en los puntos de la capital navarra.

No hay variaciones en cuanto al sistema seguido hasta ahora en las otras dos áreas de salud, es decir, que los habitantes del Área de Salud de Estella seguirán acudiendo a los puntos de sus zonas básicas, mientras que en el Área de Tudela se siguen centralizando las vacunaciones en la capital ribera.

En esta nueva etapa del proceso de inmunización se seguirá manteniendo el orden de mayor edad en la apertura progresiva de los grupos, si bien se agruparán tramos de edad más amplios. Asimismo, pueden solaparse tramos al abrirse la vacunación a nuevos grupos antes de completar la de los anteriores.

Este sistema arranca este viernes y se solapará durante este fin de semana con el previo más proactivo mediante el que ya está prevista la vacunación de 11.913 personas en las áreas de salud de Navarra; en concreto se administrarán entre sábado y domingo 8.306 dosis en Pamplona, 726 en Estella y 2.881 en Tudela, en los puntos ordinarios de vacunación que han venido funcionando hasta ahora.

ZONAS DE VACUNACIÓN

En esta nueva etapa del proceso de vacunación, se agrupan en una sola varias zonas básicas del Área de Pamplona. Así, las zonas básicas de Tafalla, Artajona, Olite y Carcastillo se unificarán en una que tendrá como punto de vacunación el centro Kulturgune de Tafalla; Alsasua, Etxarri Aranatz, Leitza e Irurtzun se agruparán también en una sola zona, en la que las dosis se administrarán unos días en Alsasua (frontón Burunda) y otros, en Irurtzun (polideportivo); asimismo, se agrupan las zonas de Lesaka, Elizondo y Santesteban, que se vacunarán en el polideportivo de Santesteban; las zonas básicas de Peralta (centro cultural), Isaba (frontón), Valle de Salazar (Casa del Valle de Ezcároz), Sangüesa (Frontón Cantolagua) y Burguete (centro de salud) seguirán funcionando de manera descentralizada, como hasta ahora.

Los habitantes de todas estas zonas tendrán además la posibilidad de elegir vacunarse en Pamplona el fin de semana. Las zonas básicas que rodean a Pamplona (Aoiz, Puente la Reina, Ultzama, Sarriguren, Orkoien, Huarte y Noáin) se vacunarán en los puntos de la capital navarra (antiguo colegio de Maristas y Polideportivo UPNA).

TENDENCIA "PRUDENTEMENTE OPTIMISTA"

Induráin ha destacado que los datos actuales marcan una tendencia "prudentemente optimista" y ha indicado que ayer jueves se detectaron 49 casos de Covid-19, con una tasa de positividad del 3,9%, y había 21 personas hospitalizadas, siete de ellas en la UCI. En este sentido, ha resaltado que "la tendencia estable a la baja se mantiene ya durante dos semanas".

La consejera ha destacado la diferencia entre este verano y el del año pasado porque "existe una nueva herramienta, la vacuna" y, además, "se encuentra en una fase avanzada de implementación". Así, ha señalado que ya se han administrado 565.843 dosis y 228.351 personas ya tienen la pauta completa, lo que representa un 40% de la población diana actual. Un índice que aumenta al 50% si se mira sólo a la población mayor de 40 años. Además, ha resaltado que el 60% de los mayores de 12 años tienen al menos una dosis.

Ha explicado que la prioridad para el próximo mes es "cerrar los ciclos de pauta completa para completar la protección ante la subida de la incidencia y de otras cepas".

Induráin ha recordado que el proceso de vacunación en Navarra se ha desarrollado hasta ahora en dos fases. La primera, entre enero y abril, marcada por la "limitación de los suministros y el abanico de las vacunas disponibles", lo que obligó a un "importante esfuerzo logístico" priorizando a "los más vulnerables o expuestos", como las personas mayores de las residencias y los profesionales sanitarios y sociosanitairos.

La segunda fase, entre abril y junio, ha estado marcada por el incremento en el número de dosis y ha tenido como hito destacable la puesta en marcha del sistema de cita web. Hasta el momento, ha detallado la consejera, se han realizado 133.447 citas por esta vía, junto con las llamadas telefónicas. A su vez, también se ha incrementado el número de usuarios de la Carpeta Personal de Salud, con 207.253 actualmente.

Según ha explicado, esta semana se han inoculado más de 52.000 dosis, "todo un récord", lo que ha permitido "un importante avance a nivel de vacunación de la población y ayudados por una ciudadanía que ha superado todas las expectativas en cuanto a respuestas favorables", destacando que los rechazos han sido "muy bajos".

La consejera ha incidido en la "importancia de la salud en forma de la vacuna frente a otras necesidades y prioridades, porque no sólo nos estamos jugando no enfermar o contagiar a los seres queridos que nos rodean, sino que este reto colectivo en el que nos embarcamos este verano como sociedad consiga llegar a buen puerto". Así, ha destacado que las medidas de flexibilización, de prevención y la movilidad debe "apoyarse en un buen avance de la cobertura de la vacunación". "Merece la pena un pequeño esfuerzo" y pensar "más allá" de las vacaciones, ha subrayado Induráin, que ha resaltado que estamos "muy cerca de pasar la página de esta pandemia que nos ha cambiado la vida, que hay que retomar con sentido común y con solidaridad".