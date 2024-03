Salud estudia ampliar las camas de hospitalización infantojuvenil en salud mental

PAMPLONA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez, ha explicado este jueves que su departamento está "valorando la posibilidad de ampliar el número de camas de hospitalización de infantojuvenil en el Hospital Universitario de Navarra" dirigidas a salud mental, ámbito en el que actualmente existen cuatro camas.

Además, Domínguez ha explicado, en respuesta a una interpelación de Contigo-Zurekin en el pleno del Parlamento de Navarra, que también se está estudiando "la posibilidad de instaurar la hospitalización a domicilio de salud mental".

Según ha señalado el consejero, la red de salud mental de Navarra atendió en 2023 a más de 30.000 pacientes, de los que 11.300 acudían por primera vez a un centro de salud mental. Además, más de 1.100 personas fueron ingresadas en alguno de los recursos hospitalarios.

El consejero de Salud ha afirmado que se trata de "números provisionales, ya que se está cerrando la memoria de 2023, pero que ya de por sí son muy significativos".

Fernando Domínguez ha indicado que "la salud mental es un tema que sobre todo a raíz de la pandemia está en boca de todos y dentro de la sanidad es uno de los más comentados a nivel político y social". "Sin embargo, en Navarra podemos decir con orgullo que es un asunto que trabajamos desde hace mucho más tiempo, lo que nos ha permitido tener una de las redes de salud mental más desarrolladas del Estado, que para muchas Comunidades Autónomas llega a ser referencia", ha señalado.

En todo caso, el consejero ha indicado que este aspecto "no quita para que existan áreas de mejora para cumplir la misión de la red de salud mental".

El consejero ha explicado que el Plan Estratégico de Salud 2019-2023 está actualmente en proceso de evaluación para proceder a su actualización.

Domínguez ha destacado que "las políticas de salud mental no deben ocuparse únicamente de los trastornos mentales, sino reconocer y abordar cuestiones más amplias que la fomentan, como la incorporación de la promoción de la salud mental a las políticas y programas de los sectores gubernamentales y no gubernamentales y en esta línea estamos y vamos a seguir trabajando".

El parlamentario de Contigo-Zurekin, Daniel López, ha señalado que "a pesar de que la salud mental se ha convertido en una preocupación en estos últimos años, sigue siendo uno de los eslabones más débiles de todos los sistemas de salud, no del navarro, de todos".

Además, ha advertido de los efectos que ha tenido la pandemia en la salud mental y ha señalado que "es necesario analizar la prevalencia de los trastornos en nuestra Comunidad para comprender la magnitud de la situación en Navarra". "Hay que garantizar el acceso a los servicios de salud mental para la atención adecuada, hay que identificar los desafíos que tenemos", ha subrayado.

Por parte de UPN, Leticia San Martín ha indicado que "no queda muy claro si hay una apuesta real del Gobierno en las políticas de salud mental y sobre todo en la dotación presupuestaria". "El Gobierno anunciaba que se ha incrementado el presupuesto de Salud en un 10% en este 2024. Sin embargo, el incremento del presupuesto para salud mental se ha incrementado únicamente en un 5%. Esto quiere decir que, del presupuesto total de Salud, el porcentaje que le dedicamos a la salud mental es el más bajo de los últimos 20 años, concretamente de un 2,84%. Solo hay tres años en los últimos 20 años en los que hemos bajado de un 3%. No se está dotando de recursos a la salud mental", ha afirmado.

La portavoz del PSN, Maite Esporrín, ha señalado que "las listas de espera han sido uno de los handicap en diagnóstico y tratamiento de muchas patologías y consultas, pero en salud mental, desde septiembre de 2023, se ha disminuido en 400 personas la lista de espera". Esporrín ha abogado por trabajar en el Plan de Acción de Salud Mental, prestando especial atención a la infancia, y ha considerado que se debe "reforzar la Atención Primaria".

El parlamentario de EH Bildu Txomin González ha afirmado que "es imprescindible exigir una reflexión profunda sobre la atención que necesitan" las personas en el ámbito de salud mental y "garantizarla desde el ámbito público, algo que ahora no se está realizando". El parlamentario ha defendido como "imprescindible actualizar y desarrollar una estrategia que ayude a afrontar estos problemas".

La parlamentaria de Geroa Bai Isabel Aranburu ha subrayado que a su grupo le "preocupa" y no puede "aceptar" que un ciudadano se vea "obligado a acudir a servicios o a profesionales privados" porque no reciba "la atención que se necesita" en el ámbito público. Aranburu ha destacado que la "preocupación" de Geroa Bai por la salud mental es "real" y por ello ha presentado enmiendas concretas a los Presupuestos de Navarra para 2024 en ese sentido.

La parlamentaria del PPN Irene Royo ha defendido que "hay que desarrollar políticas y estrategias amplias para la mejora de la salud mental" y ha afirmado que este ámbito "requiere de una mayor financiación si se quiere abordar de forma seria". Tras ello, ha pedido "responsabilidad política" y que "no hagamos de esto una trinchera política" porque "estamos hablando del sufrimiento de muchos jóvenes y de muchas personas".

La portavoz de Vox, Maite Nosti, ha explicado que "el 9% de la población tiene algún problema de salud mental y el 25% tendrá un problema de salud mental a lo largo de su vida, aunque no tiene por qué ser una enfermedad mental". "Más de la mitad de las personas que precisan tratamiento por un trastorno mental no lo reciben, y muchas de ellas reciben un tratamiento que no es el adecuado", ha indicado. Nosti ha considerado que "el proyecto del consejero es muy ambicioso, es verdad que la red mental de Navarra es de las más desarrolladas de España, y el único inconveniente que le veo al proyecto del consejero es que disponga de los recursos económicos adecuados para poder llevarlos a cabo".