Salud invertirá 9,3 millones en la construcción de un edificio para la atención a la salud mental infantojuvenil

Archivo - El consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Salud del Gobierno de Navarra invertirá 9,3 millones de euros en la construcción de un edificio para la atención a la salud mental infantojuvenil en el Centro San Francisco Javier

El consejero de Salud, Fernando Domínguez, ha expuesto este jueves en el Parlamento de Navarra, en respuesta a una pregunta de UPN, el cronograma previsto para la creación de un espacio único para la atención a la salud mental infantojuvenil. Tal y como ha explicado Domínguez, la iniciativa responde a la necesidad de dotar de nuevos espacios y mejorar la accesibilidad de estos servicios ante el aumento de la demanda.

En concreto, se prevé reformar y ampliar el edificio Bideberri II, situado en el Centro San Francisco Javier, para albergar en un único espacio la atención infantojuvenil de Salud Mental.

De esta forma, se espera que la unificación de recursos en el mismo edificio genere sinergias entre los equipos asistenciales del servicio de Salud Mental Infanto-Juvenil, además de optimizar la disponibilidad y uso de los espacios físicos del futuro edificio y poder disponer también de las Aulas de Formación, Salas de reuniones y Salón de Actos del propio Centro San Francisco Javier de Pamplona.

En cuanto a la planificación, la licitación de la redacción del proyecto de ejecución se publicó en mayo de 2026, adjudicándose en septiembre, junto con la dirección de obra, por un importe de 483.993,95 euros (IVA incluido).

El contrato para la redacción del proyecto, se formalizó el mes pasado y ya se han iniciado los trabajos de redacción del mismo, por lo que se estima que se dispondrá del proyecto aprobado en junio de 2027. El importe correspondiente al proyecto se abonará en 2027 con cargo a la partida correspondiente del programa de inversiones PRIN 2025 y se estima que las obras se podrán licitar en septiembre de 2027, iniciándose éstas a principios de 2028 y finalizando a principios de 2030 (ya que el plazo estimado de obras es de 24 meses) con una inversión de 9,3 millones de euros.

La atención en salud mental a la infancia y adolescencia en la Comunidad foral cuenta con una atención zonificada, y algunos recursos específicos centralizados, tanto a nivel comunitario como hospitalario.

A nivel comunitario se cuenta en el área de Pamplona con un centro de salud mental infantojuvenil monográfico ('Natividad Zubieta'), actualmente ubicado en dos localizaciones diferentes, uno en el barrio de la Txantrea, y otro en Sarriguren. Este último, dispone de equipo administrativo, cinco psiquiatras, cuatro psicólogas clínicas, dos enfermeras de salud mental y dos trabajadoras sociales y Txantrea de equipo administrativo, dos psiquiatras, cuatro psicólogas clínicas, una enfermera de salud mental y una trabajadora social.

Para el área de Tudela se cuenta con un equipo específico integrado en el Centro de Salud Mental de Tudela formado por equipo administrativo, una psiquiatra y una trabajadora social a tiempo parcial, dos psicólogas clínicas, y una enfermera de salud mental. Y en el área de Estella, un equipo específico integrado en el Centro de Salud Mental de Estella con un equipo administrativo, dos psicólogos clínicos, una enfermera de salud mental, una trabajadora social, y colaboración de psiquiatría.

En el ámbito hospitalario, el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea cuenta con el Hospital de Día Infanto-Juvenil, donde trabaja un equipo administrativo, una psiquiatra, dos psicólogos clínicos, una enfermera de salud mental, una terapeuta ocupacional, tres TCAE, una trabajadora social, y el apoyo educativo del CREENA; y la Unidad de Hospitalización Psiquiátrica en el HUN (Casa María Zandio), con capacidad de 8 camas, que fue inaugurada en junio de 2025.

Desde la Red de Salud Mental se ha trabajado junto con el Servicio de Infraestructuras para implantar esta atención en un único edificio que aprovecharía mejor los recursos y los espacios del servicio de Salud Mental Infanto-Juvenil y, además, integrarse dentro del Centro San Francisco Javier en Pamplona.

La parlamentaria de UPN Leticia San Martín ha advertido de que "los menores navarros que acuden a la red de salud mental han crecido un 20 por ciento en los últimos seis años y tenemos en Navarra esperas superiores a un mes para que uno de estos jóvenes sea atendido por primera vez en salud mental infantil o juvenil".

San Martín ha dicho al consejero que, "tras años de presupuestos expansivos, tras datos históricos de inversión en materia sanitaria, ustedes nos presentan un plan de inversiones la semana pasada con una inyección de más de 500 millones de euros y se han olvidado de la infraestructura más importante para la salud mental infantojuvenil, esa salud mental infantojuvenil que ustedes dicen que es prioritaria".