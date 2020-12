Salud llama a extremar las medidas de prevención ante la tendencia al alza del Covid

Se recomienda no acudir a ninguna celebración ni encuentro con síntomas

El Departamento de Salud del Gobierno de Navarra ha llamado, tanto a la población como a los diferentes sectores de actividad, a extremar las medidas de precaución, prevención y protección individuales y colectivas en reuniones públicas y privadas, espacios comerciales, hostelería, ocio, cultura, deporte o transporte ante la tendencia al alza del Covid-19 como consecuencia de una mayor interacción social y familiar en torno a las fiestas de Navidad.

Además, Salud ha apelado tanto al cumplimiento de las normas vigentes como a comportamientos responsables. Y ha recordado a la población que la primera medida fundamental es que a la mínima sospecha o constancia de síntomas de Covid-19 (tos, fiebre, dificultad respiratoria, falta de olfato o gusto, diarrea..), no se debe acudir a ningún encuentro ni celebración y debe ponerse en contacto con el sistema sanitario a través de las diferentes vías existentes.

También es recomendable no interactuar personal o socialmente, tampoco si se está a la espera del resultado de una prueba diagnóstica, o se encuentra en aislamiento por ser contacto estrecho de un caso, ha indicado el Ejecutivo foral en un comunicado.

Asimismo, Salud ha recordado en los encuentros privados los grupos tienen que ser de no más de seis personas y máximo de dos unidades convivenciales, a poder ser al aire libre y, si no es posible, en espacios con ventilación continua.

Durante las reuniones, hay que evitar los saludos frente a frente, lavarse las manos con agua y jabón o gel hicroalcohólico, mantener la distancia todo el tiempo de al menos 1,5 metros, utilizar siempre la mascarilla, salvo justo en el momento de comer y beber, no compartir vasos, cubiertos, platos ni picoteos, y no alargar mucho el tiempo del encuentro. También se recomienda no fumar ni vapear, y conviene recordar que el consumo de alcohol puede reducir la atención a las medidas de prevención.

En los bares y restaurantes, se permite el consumo en el interior con un aforo del 30%, la distancia entre las mesas será de 2 metros, se recomienda que los establecimientos dispongan de ventilación natural, siempre que sea posible, obligatorio el uso de mascarilla, salvo en el momento puntual de la consumición, y 4 personas por mesa, hasta un máximo de 6 cuando las dimensiones de las mesas lo permitan. Queda prohibido el consumo en la barra, y el cierre será a las 22 horas.

En las terrazas, las mismas recomendaciones, y se añade la prohibición de fumar si no se puede garantizar la distancia de seguridad de los 2 metros.

HORARIOS DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS

Por otro lado, para estos días festivos y fin de semana y con el fin de garantizar una atención más eficaz, desde el Departamento de Salud se recuerda la necesidad de emplear los recursos más adecuados a cada situación.

Así, se solicita a la población que, en caso de que se trate de una situación de urgencia menos grave, se acuda a los Servicios de Urgencias Extrahospitalarias, Centro Doctor San Martín o Buztintxuri, en el caso de Pamplona, y centros de Tafalla, Estella y Tudela.

Para adultos, los horarios en sábados, domingos y festivos son los siguientes: de 8.00 a 8.00 horas del día siguiente en el centro de urgencias Doctor San Martín; de 8.00 a 22.00 horas en el centro de urgencias de Buztintxuri; y de 8.00 a 8.00 horas del día siguiente en los centros de urgencias de Tafalla, Estella y Tudela.

Para menores de 15 años, la atención de urgencia extrahospitalaria en fines de semana y festivo se presta en el centro de urgencias Doctor San Martín, de 8.00 a 20.00 horas.

Asimismo, se recuerda que, en caso de tener alguna duda relacionada con síntomas, tratamientos u otros problemas sanitarios, el servicio de Consejo Sanitario atiende en el teléfono 948 290 290 los fines de semana y festivos, de 9.00 a 21.00 horas.

Por otra parte, Salud recomienda no acudir a los servicios de urgencia acompañado si no es imprescindible, o, en caso de serlo, hacerlo en compañía de una sola persona.