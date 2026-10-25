Sayas (PP) pide que Navarra sea "protagonista de la reconstrucción de España" y defiende la "suma de fuerzas"

Acto de presentación de candidatos del PP en Salamanca - PPN

PAMPLONA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la gestora del Partido Popular de Navarra y candidato al Congreso, Sergio Sayas, ha destacado que la Comunidad foral "debe ser protagonista de la reconstrucción de España" y ha defendido la "suma de fuerzas" para impulsar un gobierno liderado por Alberto Núñez Feijóo.

Con motivo del acto de presentación de candidatos del PP en Salamanca Sayas ha remarcado que "nuestra tierra tiene que pasar de estar marcada por los escándalos del socialismo a ser decisiva en una nueva etapa de decencia y de servicio a los ciudadanos".

Según recoge el PPN en una nota de prensa, Sayas ha recordado que Santos Cerdán encabezó la candidatura del PSOE al Congreso por Navarra en las anteriores elecciones generales y ha reclamado a los socialistas que "respondan por su trayectoria". "El PSOE vuelve a pedir la confianza de los navarros como si Santos Cerdán no hubiera sido su anterior cabeza de lista. No pueden borrar su nombre de la campaña y pretender que con eso desaparezcan sus responsabilidades políticas", ha señalado.

Igualmente, ha criticado que los socialistas "recurran al miedo al Partido Popular mientras mantienen sus acuerdos con EH Bildu". "Bildu pretende dar lecciones de democracia mientras incluye en sus listas a condenados por pertenencia a organización terrorista. Es una indecencia y una ofensa a las víctimas de ETA y a toda la sociedad navarra, que sufrimos durante décadas el terror de la banda", ha censurado.

Sergio Sayas ha defendido "la suma de fuerzas para impulsar un Gobierno de Feijóo que recupere la exigencia ética en las instituciones y atienda las necesidades de los ciudadanos". "Queremos que Navarra sea decisiva para cambiar el Gobierno y para que ese cambio se traduzca en compromisos cumplidos con nuestra tierra", ha concluido.