Sayas será el número dos por Navarra en la candidatura conjunta de PP y UPN al Congreso de los Diputados

Archivo - El presidente de la comisión gestora del PPN, Sergio Sayas. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado y presidente de la comisión gestora del Partido Popular de Navarra (PPN), Sergio Sayas, será el número dos por Navarra al Congreso de los Diputados en la candidatura conjunta entre los 'populares' y UPN para las elecciones generales del 29 de noviembre.

Así lo ha dado a conocer el PP en una publicación en sus redes sociales, donde han destacado que "la persona que más sabe de encierros en España es Pedro Sánchez porque le han encerrado a sus tres máximos colaboradores". Pero "de encierros (de los otros) también sabe mucho" Sergio Sayas, elegido número dos al Congreso.

Tal y como recoge el acuerdo de coalición, UPN encabezará la lista al Congreso de los Diputados con una mujer, el número 2 y 3 corresponde al PP, el 4 a UPN y el 5 a PP. En cuanto al Senado, UPN designa a los números 1 y 3, y el PP, al 2.

Tras el 29 de noviembre, los diputados y senadores obtenidos por la coalición nombrados por UPN que resulten electos se incorporarán al Grupo Parlamentario Mixto, por lo que los representantes de la formación foralista tendrán libertad de voto.