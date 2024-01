La Sección oficial del festival Punto de Vista reunirá veintitrés películas de quince países diferentes

PAMPLONA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Sección oficial de la decimoctava edición de Punto de Vista, Festival Internacional de Cine Documental de Navarra, que se celebrará en Pamplona del 11 al 16 de marzo, estará integrada por un total de veintitrés películas: doce largometrajes y ocho cortometrajes que optarán a los premios del festival y tres películas fuera de competencia.

Entre las películas destacadas de la Sección oficial competitiva se encuentra el estreno mundial del nuevo largometraje del argentino Mariano Llinás (Retrato de Mondongo), la última película de Anand Patwardhan (Vasudhaiva kutumbakam / The World is Family) o el largometraje La rivière, del reciente Prix Jean Vigo Dominique Marchais.

También Sutnja razuma / Silence of Reason, de la joven cineasta macedonia Kumjana Novakova, premiada en IDFA y Sarajevo, un nuevo corto de la peruana Yaela Gottlieb -que repite en el festival tras su paso en 2022-, titulado ¿Dónde está Mary Anne?, o el largometraje de la cineasta franco-libanesa Maya Abdul-Malak Un cœur perdu et autres rêves de Beyrouth.

Entre las líneas temáticas que atraviesan tanto la Sección oficial como el conjunto de la programación del festival, la primera persona, la memoria familiar e histórica, las cuestiones de género e identidad, las políticas de migración, la emergencia climática y medioambiental, la diversidad humana o las otras especies.

Mención aparte merecen las películas de inauguración y clausura del festival, que también forman parte de su Sección oficial, aunque fuera de concurso.

Arrancará el día 11 de marzo con el estreno en Navarra de Zinzindurrunkarratz, la multipremiada internacionalmente última película de Oskar Alegria: el cineasta "hace un recorrido poético por una memoria de otro tiempo de la que sólo quedan fragmentos".

Por su parte, la clausura contará con la proyección del último largometraje del artista visual, investigador y comisario Pedro G. Romero, que ya protagonizó uno de los focos del festival en 2021.

Por último, también forma parte de la Sección oficial fuera de concurso (en este caso, integrada en la sección Lan) La vida a oscuras, un retrato del archivero e investigador cinematográfico argentino Fernando Martín Peña, realizado por Enrique Bellande. Martín Peña visitará el festival y participará en distintas actividades que se darán a conocer cuando se anuncie completa esa sección.

En esta ocasión, destacan los estrenos que compondrán la Sección oficial del festival. En total, cinco estrenos mundiales, tres internacionales, uno europeo y doce estrenos en España, en una selección a partir de las cerca de 800 películas que fueron inscritas.

Las veintitrés películas provienen de quince países: Argentina, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Canadá, Colombia, Corea del Sur, Cuba, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, India, Japón, Macedonia del Norte y Perú.

Las películas de la Sección oficial competitiva de Punto de Vista concurrirán para alzarse con alguno de los premios que otorgará el jurado internacional, el jurado de la juventud y el propio público del festival.

Entre los mismos se encuentran el Gran Premio Punto de Vista a la Mejor Película -dotado con 10.000 euros-, el Premio Jean Vigo a la Mejor Dirección -dotado con 5.000 euros-, el Premio al Mejor Cortometraje -dotado con 3.000 euros y auspiciado por EITB-, el Premio Especial del Público a la Mejor Película -dotado con 1.650 euros- o el Premio de la Juventud a la Mejor Película, que cuenta con la colaboración del Instituto Navarro de la Juventud -dotado con 1.500 euros-. Además, el jurado internacional podrá otorgar hasta dos menciones especiales, sin dotación económica.

El comité de programación de Punto de Vista, compuesto por Anna Brufau -que se incorpora en esta edición-, Lucía Salas, Miguel Zozaya y Pablo García Canga, ha sido el encargado de realizar la selección junto al director artístico del festival, Manuel Asín.

AZUCENA VIEITES, AUTORA DE LA IMAGEN DE PUNTO DE VISTA EN 2024

La imagen de la próxima edición del festival es obra de Azucena Vieites. La propia artista ha afirmado que "al elaborar una imagen de cartel para Punto de Vista 2024, pensé que lo mejor sería no producir expresamente, sino intervenir en mis piezas ya hechas".

"La imagen escogida muestra las confluencias entre los aspectos temáticos del festival y algunas de las propuestas que albergará", ha remarcado.

De esta forma, ha empleado una técnica "que conecta con los modos de hacer de la cultura Do It Yourself (hazlo tú misma/o, recorta y pega) y de algunas de sus genealogías como el surrealismo (objeto encontrado) o el ready-made (objeto ya producido)".

La obra de Azucena Vieites se encuentra en las colecciones de instituciones y museos como el Museo Reina Sofía, San Telmo Museoa, IVAM, Artium, Kutxa Fundazioa, CA2M o MUSAC.

CONTACTOS, X FILMS O EL PROGRAMA DE MEDIACIÓN, ENTRE OTROS CONTENIDOS

A lo largo de las últimas semanas, el festival ha ido anunciando los primeros contenidos de la programación. En el apartado 'Contactos' se integrará una película-conferencia sobre la relación del arte gótico de las vidrieras con el cine a cargo de Jerome Hiler, "leyenda del cine de vanguardia estadounidense a quien se dedicará también otra sesión complementaria de sus películas raramente proyectadas".

Además, se propondrá una aproximación audiovisual en el Museo Oteiza alrededor de la figura del artista multidisciplinar Néstor Basterretxea en su centenario.

Por otro lado, Punto de Vista renueva el proyecto X Films, una de sus secciones "más singulares" a través de la cual se convierte en productor de una película. Este año se ha invitado a la cineasta Celia Viada Caso a desarrollar un proyecto que rodará a lo largo de 2024 y se estrenará Tránsitos, la "personal" visión de los Sanfermines de Anna López Luna filmada en Super 8 como propuesta seleccionada en 2023.

Por último, a comienzos de mes se hicieron públicas las actividades del Programa de mediación que pretende llegar a públicos de toda la ciudad de Pamplona a través de un taller para niñas y niños, dos sesiones de cine documental para familias, una sesión en la Filmoteca de Navarra para alumnado de bachiller y una nueva edición de Jóvenes Programadores x Punto de Vista.

Hasta la celebración del festival se irá anunciando el resto de la programación que, este año, "se simplifica a nivel estructural organizándose en seis apartados": Sección oficial, Focos, Lan, Contactos, X Films y el Programa de mediación.