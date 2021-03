El secretario de Industria cree que Navarra "tiene opciones de una amplia representación" en los fondos europeos

Chivite se muestra "optimista" y afirma que "hay algunos proyectos concretos que estoy convencida que tienen enormes posibilidades"

PAMPLONA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Industria y PYME, Raül Blanco, ha destacado que los fondos Next Generation suponen "una oportunidad única" y ha asegurado que Navarra, por sus elementos industriales, los centros tecnológicos y todo el ecosistema a nivel productivo, "tiene todas las opciones de tener una amplia representación en las convocatorias que se aprueben en los próximos meses".

"En el ámbito de industria y PYME, que es el que represento, los proyectos los presentan las empresas, por lo que el diálogo que mantenemos continuamente con el Gobierno foral nos permite conocer la prioridad desde el punto de vista de Navarra de esos proyectos", ha expuesto Blanco, quien ha considerado que la Comunidad foral cuenta con "proyectos bien posicionados de cara a esas convocatorias".

Así se ha pronunciado el secretario de Industria y PYME en una rueda de prensa que ha ofrecido este martes junto a la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, con motivo de su visita de dos días a Navarra, donde está manteniendo distintos encuentros con agentes económicos y empresas.

Chivite ha destacado que "estamos en un momento de enorme trascendencia en el marco de la trasformación económica y social hacia un modelo más innovador, digital y cohesionador". Ha destacado que Navarra está trabajando en "muchos proyectos" y ha agradecido la "disposición e interlocución" que "siempre" mantiene la Comunidad foral con el secretario de Industria y PYME, el Ministerio y el Gobierno de España.

Según ha dicho, esta es "la mejor manera que tenemos de trabajar para posicionar bien a Navarra" en los fondos europeos y se ha mostrado "optimista" sobre los fondos que pueda captar la Comunidad foral.

"Hay algunos proyectos concretos que estoy convencida que tienen enormes posibilidades de salir adelante y que suponen un salto cualitativo en el ámbito económico para Navarra. Por eso, vamos a seguir trabajando conforme se conozca más sobre la normativa, criterios y convocatorias", ha subrayado.

Tras señalar que Navarra va a seguir trabajando con el Gobierno de España y también con las empresas, Chivite ha recordado que esta misma tarde va a mantener una reunión con los grupos de la oposición para abordar esta cuestión y ha afirmado que desde el Ejecutivo foral irán contando en cada momento "lo que se pueda contar, ya sea oficial y esté perfectamente diseñado, para no comprometer proyecto y no poner en riesgo inversiones".

"Es importante entender el momento en el que estamos, las convocatorias todavía no están abiertas", ha expuesto la jefa del Ejecutivo foral, para quien "no es el momento oportuno para entregar unos proyectos que no son definitivos". Según ha dicho, "no hay ningún problema de falta de transparencia" y ha incidido en que "simplemente es entender el momento en el que se puede decir que es el proyecto definitivo".

BLANCO: "NOS FACILITA QUE SE MARQUEN PRIORIDADES"

Por su parte, el secretario de Industria y PYME ha destacado que en este momento "es muy importante realizar una buena identificación proyectos e interlocución continua" con las empresas que participan y con el Gobierno foral.

"Estos meses son decisivos de cara a las futuras convocatorias que haya en cuanto a conocer proyectos, dialogar con las empresas, generar consensos en cuanto a esos proyectos complejos que pueda haber", ha expuesto Blanco, quien ha destacado la situación de Navarra en cuanto a la automoción y el sector agroalimentario.

Además, ha agradecido la "interlocución" del Gobierno de Navarra, ya que, según ha dicho, "para nosotros es tremendamente necesario y útil poder contar con la opinión del Ejecutivo foral al respecto de los proyectos que se han presentado o que pueden liderar desde Navara". "Que se nos marquen prioridades nos facilita mucho la vida", ha señalado.

En este punto, preguntado por si hay otras comunidades que no están colaborando en este sentido, Raül Blanco ha contestado que "no en todas las partes es igual". "Que no se interprete en un tema de color o proximidad política", ha manifestado el secretario de Industria, para insistir en que les "facilita y ayuda" que desde los gobiernos se marquen prioridades en el trabajo de análisis de los proyectos que deben realizar. "No sucede en todos los casos, por nuestra parte nuestra disponibilidad es total", ha agregado.

ELECTRIFICACIÓN EN VOLKSWAGEN

En otro orden de cosas, preguntado por si la fabricación del coche eléctrico de Volkswagen anunciado en Martorell también se va a trasladar a Landaben, Raül Blanco ha destacado que hoy mismo el grupo ha realizado la presentación de resultados a nivel mundial y su presidente ha indicado "la prioridad que van a dar a las inversiones al vehículo eléctrico, a la electrificación".

Según ha indicado, en el acto el compromiso al que se llegó el 5 de marzo entre el Estado y el Grupo Volkswagen "marca la presencia de España dentro de esos proyectos de electrificación par los próximos años". "Por tanto, cuando hablo de la presencia de España hablo de Martorell y hablo de Navarra, es un proyecto conjunto donde sin tener todavía el detalle exacto del año en que pueda haber un modelo u otro, estamos seguros de que los compromisos llegarán a todas las plantas que tiene Volkswagen en España", ha agregado.