El sector agroalimentario de Navarra busca el crecimiento internacional en la feria internacional SIAL París 2026

Miembros del stand agrupado de Navarra en la feria SIAL París 2026. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra, a través del Plan Internacional de Navarra (PIN), participa nuevamente en la feria internacional SIAL París 2026 con un stand agrupado bajo la Marca Navarra en el que están presentes doce empresas del sector agroalimentario de la Comunidad foral. La cita, que se celebra del 17 al 21 de octubre en París, constituye uno de los principales encuentros internacionales para la industria de la alimentación y las bebidas. En estos días, los equipos comerciales de las empresas han recibido la visita de Iñigo Arruti, director general de fomento empresarial e infraestructuras del Ejecutivo foral, y de Miren Ausín, directora del Servicio de Proyección Internacional, para conocer sus impresiones, y apoyarles en su labor de promoción de sus productos.

El stand agrupado de Navarra, fácilmente identificable por su identidad roja con imágenes de los productos más relevantes representados, acoge en esta edición 2026 a las empresas Trevijano, The REAL Green Food Co., Ékolo, Tikal Nuts, Conservas Medrano, Aceites Artajo, Embutidos Hortanco, Antonio Anaut, Conservas El Navarrico, Manantial Salado, Zitromac y Hacienda Ortigosa.

A través de este espacio compartido y financiado por Gobierno de Navarra a través del Plan Internacional de Navarra, las empresas pueden presentar sus productos y marcas ante compradores, distribuidores y profesionales de distintos mercados internacionales, establecer nuevos contactos comerciales y explorar oportunidades de negocio para ampliar su presencia exterior.

La feria, que tiene una periodicidad bianual, aumenta en número de expositores y visitantes en cada edición, y ya en el fin de semana de inauguración ha registrado unos datos muy positivos de afluencia de visitantes internacionales de fuera de Europa, destacando los provenientes de Oriente Medio, ha informado el Gobierno foral.

La directora del Servicio de Proyección Internacional, Miren Ausín, ha destacado durante su participación que la feria SIAL sigue creciendo edición tras edición, tanto en expositores como en visitantes, y que se observa una presencia cada vez mayor de profesionales procedentes de nuevos mercados, tanto europeos como de otros continentes. Asimismo, ha explicado que las empresas navarras les hacen llegar valoraciones muy positivas, en tanto que sus stands mantienen una actividad comercial constante y apenas han encontrado momentos durante la feria para conversar con ellas. Se trata, en su opinión, de una magnífica señal del dinamismo de SIAL y de las oportunidades que ofrece para abrir nuevos mercados y consolidar relaciones comerciales.

La participación en SIAL permite, además, conocer de primera mano las tendencias de consumo, las novedades de producto y la evolución de un sector marcado por la innovación y los cambios en las preferencias de los consumidores.

UNA PLATAFORMA INTERNACIONAL

SIAL París es una de las grandes citas mundiales de la industria agroalimentaria y, para las empresas navarras, acudir a este tipo de encuentros supone "una oportunidad para reforzar su visibilidad internacional, contactar directamente con potenciales clientes y distribuidores y avanzar en sus estrategias de exportación".

La presencia agrupada promovida por el PIN facilita la participación de las empresas en una feria de alcance global y forma parte de las actuaciones del Gobierno de Navarra para acompañar al tejido empresarial en sus procesos de internacionalización, especialmente a través de acciones de promoción y acceso a mercados exteriores. Además, hay otras dieciséis empresas forales presentes en SIAL con stands propios, "lo cual demuestra la fortaleza del sector a nivel internacional", ha añadido el Ejecutivo.