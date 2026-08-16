La segunda edición de la feria de ganado autóctono Autentika vuelve en septiembre al parque de la Runa

Archivo - Feria de ganado autóctono Autentika celebrada en 2025. - JOSE LUIS LARRION - INTIA - Archivo

PAMPLONA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Pamplona acogerá del 4 al 6 de septiembre, en torno a la celebración del Privilegio de la Unión, la segunda feria de razas autóctonas de Navarra Autentika. Tres días de exhibiciones de ganado, de mercado de producto local, de degustaciones y de concursos en el parque del Runa en el barrio de Rochapea para poner en valor en mundo ganadero y rural de Navarra.

Para esta edición, se duplica la superficie destinada a una feria que apuesta por el producto y las razas locales y en la que también se busca sensibilizar sobre su papel ante retos como el cambio climático, la alimentación sostenible, la transición energética o la soberanía alimentaria y territorial.

La feria Autentika está organizada y promovida por el Ayuntamiento de Pamplona, junto a INTIA y Reyno Gourmet, y cuenta con la colaboración de asociaciones ganaderas como ACASNA, ARANA, ARACAPRI, ASBENA, ASCANA, ASLANA, ASPINA, Euskal Txerri, JACANA, Pottokalagun y SASIKO. Como patrocinador principal, por segundo año, está Caja Rural de Navarra.

El año pasado se reunieron en la feria 560 cabezas de ganado, más de 60 ganaderos y ganaderas y 30 productores y productoras de venta directa. Visitaron esa primera edición de Autentika alrededor de 70.000 personas, indican desde el Ayuntamiento de Pamplona.

Autentika no es solo una feria ganadera, es también una propuesta "educativa y divulgativa, intergeneracional y participativa". La feria pretende "estrechar la relación entre el entorno urbano y el medio rural, creando un espacio de encuentro entre ciudadanía, profesionales de la ganadería, entidades del sector primario y agentes comprometidos con la sostenibilidad, la identidad local, el consumo responsable y los productos de cercanía".

En un contexto marcado por la crisis climática, la transición energética, la necesidad de avanzar hacia sistemas alimentarios más sostenibles y el reto del relevo generacional, la feria quiere poner en valor el papel de la ganadería extensiva, las razas autóctonas, las personas productoras y el conjunto del medio rural en "el cuidado del territorio, el mantenimiento de la biodiversidad, la prevención de riesgos y la producción de alimentos de proximidad".

El programa de la feria incluye actividades de sensibilización con charlas y encuentros divulgativos vinculados a la ganadería, la biodiversidad, el relevo generacional o la soberanía alimentaria, ampliando así el alcance del evento y su conexión con el entorno urbano; y espacios dedicados a la venta directa y a la degustación de las carnes de estas razas.

Además de las zonas parque del Runa para presentaciones y degustaciones, para el mercado de producto local y para la gastronomía, la feria utiliza los corrales del Gas para la exhibición de animales de razas autóctonas.