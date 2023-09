Seis talleres multidisciplinares dan comienzo desde este fin de semana a los Encuentros de Arte Joven 2023

PAMPLONA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Seis talleres de literatura, artes plásticas, audiovisuales y danza dan comienzo al programa de Encuentros de Arte Joven 2023, que este año alcanza su 39 edición con un total de 30 finalistas en las modalidades de Artes Plásticas y Visuales, Artes Escénicas y Músicas, Literatura y Diseño.

Los primeros cuatro tendrán lugar en la residencia artística ubicada en Lekaroz (Baztan) los días 1, 2 y 3 de septiembre y serán impartidos por Bárbara Mingo, Martxel Rodríguez, Marina Lameiro y Daniel Franco. Además, se celebrarán dos talleres el 21 y 29 de septiembre que serán dinamizados, en primer lugar, por la artista y diseñadora con formación audiovisual Berta Osés, en el Atelier Beruta (Pamplona); en segundo lugar, por el artista, comisario y gestor cultural Javier Arbizu, en el Centro de Arte Contemporáneo de Huarte.

Las personas que impartirán las formaciones son artistas y profesionales de una trayectoria consolidada, así como expertas en la gestión del arte, profesionales relacionadas con la cultura, la industria audiovisual y la producción artística. Entre ellas se encuentra el jurado que determinó las 30 propuestas seleccionadas para concurrir en esta edición, ha informado el Gobierno foral.

Los talleres de Lekaroz están específicamente dirigidos a los autores de los 30 proyectos seleccionados para participar en Encuentros 2023 de los 86 presentados. Sin embargo, las otras dos sesiones están abiertas a todo el público y su inscripción es gratuita. Todos ellos son parte de la dimensión formativa del programa de Encuentros de Arte Joven. Con ellos se pretende proveer a artistas jóvenes de aprendizajes y herramientas concretas, así como un espacio de encuentro, convivencia y diálogo interdisciplinar. De esta forma, ha añadido, se contribuye al intercambio de conocimientos, experiencias e inquietudes entre personas de disciplinas artísticas diversas con itinerarios profesionales distintos.

RESIDENCIA EN LEKAROZ

El primer taller estará facilitado por la escritora Bárbara Mingo (Santander, 1978) que, bajo el nombre 'Literatura de viajes por España', versará sobre la literatura de viajes ubicada en España. A través de él se abordarán los aprendizajes que trae viajar por un país desconocido y cómo la mirada ajena puede dar una nueva impresión sobre las cosas que resultan familiares.

La cineasta y productora Marina Lameiro (Pamplona, 1986) estará al cargo del segundo taller, que ofrecerá una incursión en el 'cine confesional' que partirá del análisis de lo cotidiano y propio como fuente de inspiración. Las personas participantes finalizarán con la realización de una pieza corta con sus teléfonos móviles.

La tercera sesión, 'Pathos', vendrá de la mano del bailarín y coreógrafo Martxel Rodríguez (Lesaka, 1990). En ella se reflexionará sobre las diversas habilidades que se tienen que desarrollar para trabajar, generar impacto y transformar mediante las creaciones artísticas.

El escritor Daniel Franco (Barranquilla, Colombia, 1997) cerrará el conjunto de formaciones con 'Mirando a Jalisco', que tratará sobre la obra literaria y fotográfica del escritor, guionista y fotógrafo mexicano Juan Rulfo.

30 OBRAS SELECCIONADAS

La modalidad de Artes Plásticas y Visuales, que tiene a Marina Lameiro, Javier Arbizu y Angelica Tognetti por jurados, contará en la presente edición con 12 proyectos de los 36 recibidos: 'Minifalda' de Sofía Albelda Lasa, 'Si te doblas, yo me retuerzo' de Leyre Arraiza Sancho, 'Dear Txori' de Adrián Campos Irisarri, 'Askimotz' de Nagore Chivite Lizarraga, 'Negutegia' de Aizpea de Atxa Cancel, 'FumarAmar' de Alba de la Portilla Castillo, 'Way to Timisoara' de Patricia Echegaray Altuna, 'Un todo con partes' de Katixa Goldarazena Azpirotz, 'Cabeza de Vaca' de Idoia Leache Olagüe, 'Ur arretan aiher' de Maddi Amaiur Moreno Arnedillo, 'https://youtu.be/w_R6b0QTcSI' de Javier Ozcoidi Arricibita y 'Cien mil girasoles' de Carlota Vidán López.

En el caso de la modalidad de Músicas y Escénicas, el jurado, formado por Iker Bengotxea de Sudurgorri vocal estudio, el bailarín Martxel Rodríguez y la música Edurne Arizu, ha fallado que sean 8 los proyectos finalistas de las 21 candidaturas participantes: 'A1 Goldie' de Andrea Artola Santos, '17 versos en Verona' de Iker Colomo del Barrio, 'Un solo día' de Clarissa Costagliola, 'Arasa Batean Inor' de Harritxu de Atxa Cancel, 'Mitos Sonoros' del grupo Kuarist (Sergio Eslava Arraiza, Leire Unzué Villanueva, Carmen Ferrando Cristóbal y Josu Marauri Barbarin), 'Torcidas' de Las Nenas Theatre (Ane Sagües Abad y Cristina Tomás Olaya) y Jon Muñoz Capellán, 'A lomos de un zorro' de Peio Lekumberri Lerga y 'Halley' de Julio Montañana Hidalgo.

La modalidad de Literatura ha contado con Bárbara Mingo, Izaskun Igoa y Daniel Franco como jurados que, de un total de 23 proyectos, ha escogido 7: 'Madrid. Línea 6' de Pilar Bravo de Lallana, 'La palabra errante' de Naia Carlos Mendióroz, 'Woodlands' de Iosune de Goñi García, 'La vergüenza' de Leire Ipas Garayoa, 'Angélica contra el mundo' de Paula Lozano Gil, 'Canción universitaria' de Luis Andrés Sifuentes Sifuentes y 'América y Paisaje' de Javier Yániz Ciriza.

Finalmente, la modalidad de Diseño, cuyo jurado ha estado compuesto por Lluna de Ozeano Studio, Berta Osés de Beruta, Iñigo Villar de Estudio Kreiva, ha seleccionado los proyectos "Fragmentario" de Anne Ganuza Jorge, "Tortuga" de Carmen Garbayo Chivite y "Terrores diurnos. Recuerdos de la infancia" de Rosa Olagüe García sobre las 7 propuestas recibidas.

Todos los proyectos seleccionados han sido premiados con 800 euros cada uno, y serán expuestos al público en el festival que cerrará la presente edición de Encuentros, que tendrá lugar el fin de semana del 6, 7 y 8 de octubre en el Centro Huarte.

Premio a las ocho obras más destacadas

El festival que concluirá Encuentros 2023, programa del Gobierno de Navarra que está en activo desde 1984, otorgará ocho galardones a los trabajos más destacados según el jurado. Cada uno de ellos será obsequiado con un premio adicional de1.375 euros.

Impulsado por el Instituto Navarro de la Juventud (INJ), este programa apuesta por visibilizar la creación y producción de obras y contribuir a la formación y profesionalización de los y las artistas. Asimismo, pretende servir como espacio de fomento para el diálogo y la convivencia entre los diversos géneros y lenguajes del arte como recursos necesarios para la creatividad juvenil, a la hora de elaborar un proyecto artístico.